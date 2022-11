Invest Bank aus den Vereinigten Arabischen Emirate entscheidet sich für Temenos Banking Cloud zur Beschleunigung der digitalen Transformation mit NdcTech

French German

GENF, Schweiz, Nov. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invest Bank , eine führende Geschäftsbank in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat sich für Temenos (SIX: TEMN) entschieden, um sein Digital- und Core-Banking in Partnerschaft mit NdcNdcTech in die Cloud zu bringen.



Die Invest Bank wird eine End-to-End-Lösung für Privat- und Großhandelsbanken auf der Temenos Banking Cloud einführen und ist damit eine der ersten Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ein vollständiges SaaS-Modell für ihre digitale und Core-Banking-Plattform eingeführt hat.

Die Front-to-Back-Kapazitäten von Infinity und Transact, die als SaaS auf der offenen Plattform von Temenos für Composable Banking bereitgestellt werden, werden es der Invest Bank ermöglichen, ältere Plattformen zu modernisieren, neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen und innovativere Kundenerlebnisse zu bieten.

Zu den geplanten Verbesserungen gehören sofortiges Onboarding und Origination mit automatisierten Genehmigungen auf der Grundlage von KI-basierten Regeln. Die Bank wird die Temenos-Plattform auch nutzen, um die betriebliche Effizienz durch verstärkte Automatisierung und digitalisierte Arbeitsabläufe zu verbessern.

Die 1975 als Aktiengesellschaft gegründete Invest Bank bietet eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Firmen- und Privatkunden an.

Die Expertise von NdcTech in Bezug auf die moderne Plattform von Temenos in der Cloud, Katalysatoren für die Regulierungs- und Marktpraktiken der VAE, Mikrodienste und offene API-Fähigkeiten werden die Invest Bank bei ihrer digitalen Transformation unterstützen. Die Cloud wird der Invest Bank Flexibilität verleihen, um der wachsenden Kundennachfrage, insbesondere von Gen-Z und Millennials, gerecht zu werden.

Die Invest Bank beabsichtigt, die ereignisgesteuerte Open-API-Architektur und das Erweiterbarkeits-Framework von Temenos zu nutzen, um über das Banking hinauszugehen und eine Plattform für Lifestyle-Services zu schaffen.

Ahmad Mohamed Abu Eideh, CEO der Invest Bank, kommentierte dies wie folgt: „Wir sind stolz auf diese Partnerschaft mit Temenos und NdcTech, um unser Digital- und Core-Banking zu transformieren. Wir wollen ein Pionier sein, wenn es um Kundenerlebnisse und digitale Services geht, und mit Temenos beginnt die Zukunft schon heute. Die Core- und Digital-Banking-Services der Bank werden nahtlos auf einer einzigen Plattform zusammenarbeiten. Dies wird uns helfen, Innovationen zu fördern, Arbeitsabläufe zu automatisieren und digitale Erlebnisse bereitzustellen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden schneller und zu geringeren Kosten zu erfüllen.“

William Moroney, Managing Director – MEA, Temenos, sagte: „Temenos verfügt über unübertroffene Erfahrung und Expertise im Nahen Osten, und daher freuen wir uns, die Invest Bank als unseren neuesten regionalen Neuzugang für die Temenos Banking Cloud begrüßen zu dürfen. Unsere Cloud-native SaaS-Technologie bietet eine flexible Plattform für die kostengünstige Modernisierung von Core und Digital Banking. Mit der Wahl von Temenos bereitet sich die Invest Bank auf die Zukunft vor und eröffnet Möglichkeiten für neues Wachstum und neue Möglichkeiten für ihre Kunden.“

Ammara Masood, CEO und President von NdcTech, sagte: „Unsere Projektbeschleuniger wie Country Layer und unsere Expertise in Bezug auf Temenos Transact und Infinity on the Cloud machen uns zum richtigen Partner für dieses transformative Engagement. Die SaaS-Lösung von Temenos in der Cloud wird es der Bank ermöglichen, ihre Bankdienstleistungen mit stark vernetzten und personalisierten Interaktionen für ihre bestehenden und potenziellen Kunden zu verbessern und gleichzeitig das langfristige Wachstum voranzutreiben. Wir sind stolz darauf, ein Temenos-Implementierungspartner für die Pionierbanken der Region zu sein, und hoffen, unsere Präsenz in den kommenden Jahren weiter ausbauen zu können.“

Über Temenos

