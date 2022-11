Avis aux médias — Prévention de la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes MADD Canada et la NSLC présentent la version française du Programme scolaire dans une école intermédiaire d’Halifax

English French

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada et la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) s’allient pour la présentation d’un puissant programme éducatif qui sensibilise les jeunes aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et aux moyens de se protéger les uns les autres.



Les versions française et anglaise de l’édition 2022-2023 du Programme scolaire de MADD Canada, Détour et Final Play respectivement, seront présentées aux élèves des écoles de niveau intermédiaire et secondaire de la Nouvelle-Écosse. La NSLC parraine directement 65 présentations cette année et, durant les Fêtes, elle mobilisera son équipe, ses fournisseurs et ses clients pour apporter un soutien additionnel à l’Opération ruban rouge de MADD Canada.

Les médias sont invités à assister à une présentation spéciale de Détour à l’École secondaire du Sommet et à s’entretenir avec les invités spéciaux, les élèves et le personnel.



Date : Mardi 22 novembre à 9 h 20 Lieu : École secondaire du Sommet, 500, boulevard Larry Uteck, Halifax (Nouvelle-Écosse) Invités : Carolyn McCormack, vice-présidente, communications, marque et responsabilité, NSLC Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada

Les collisions de la route sont la première cause de décès chez les jeunes Canadiens et la présence d’alcool, de drogues ou d’une combinaison des deux est notée dans plus de la moitié des cas. Grâce à l’appui de commanditaires comme la NSLC, MADD Canada est en mesure de produire chaque année un nouveau Programme scolaire pour sensibiliser les jeunes de la 7e à la 12e année aux dangers de la conduite avec les capacités affaiblies. Ces programmes présentent d’abord une histoire fictive frappante, puis enchaînent avec les témoignages de véritables victimes de la conduite avec capacités affaiblies.



Le Programme scolaire de MADD Canada sera présenté à des centaines de milliers d’élèves aux quatre coins du pays et est offert en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique pour aider les enseignants à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.



Pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, rendez-vous sur https://maddyouth.ca/fr/school-program/