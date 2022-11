Rackspace Technology feiert 11 Jahre AWS re:Invent als AWS Premier Consulting Partner und Platin-Sponsor

SAN ANTONIO, Texas, Nov. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es re:Invent seit 11 Jahren als AWS Premier Consulting Partner und Platin-Sponsor der AWS re:Invent 2022 unterstützt. Onica by Rackspace Technology hat interessante Aktivitäten geplant, darunter den GameDay, Breakout-Sitzungen, ein unterhaltsames, interaktives Erlebnis am Stand, Theaterpräsentationen und Networking-Events am Stand 244 auf der Expo im The Venetian in Las Vegas, NV (USA), vom 28. November bis zum 1. Dezember.

AWS GameDay: Unicorn HyperSales

Montag, 28. November, 8:30 - 12:15 Uhr | Ballsaal H | Mandalay Bay

Der GameDay ist eine kollaborative Lernveranstaltung, bei der die Fähigkeiten zur Implementierung von AWS-Lösungen zur Bewältigung realer Probleme in einer spielerischen, risikofreien Umgebung auf die Probe gestellt werden. Dies ist eine praktische Gelegenheit für technische Fachleute, AWS-Services, Architekturmuster, bewährte Verfahren und die Zusammenarbeit in der Gruppe zu erkunden.

re:Invent-Stand | Fragen Sie die Experten

Montag, 28. November - Donnerstag, 1. Dezember | Stand 244 | The Expo at The Venetian

Schauen Sie am Stand von Onica by Rackspace Technology vorbei, um einige der wichtigsten AWS-Lösungen von Onica by Rackspace Technology kennenzulernen, sich mit den AWS-Experten von Onica by Rackspace Technology zu unterhalten und Blitzpräsentationen von Onica by Rackspace Technology zu wichtigen Themen wie Datenmodernisierung, KI/Maschinenlernen, Cloud Native Development, Migration und Sicherheit zu besuchen. Buchen Sie hier einen Termin mit den AWS-Experten von Onica by Rackspace Technology.

„Knights of AI“-Spiel

Montag, 28. November - Donnerstag, 1. Dezember | Stand 244 | The Expo at The Venetian

In diesem Jahr wird es am Stand von Onica by Rackspace Technology abenteuerlich: „Knights of AI“ ist eine praktische, interaktive Computer-Vision-Demonstration, die von unseren Data-Science- und Cloud-Native-Teams entwickelt wurde und zeigt, wie serverlose und KI/ML-Technologien kombiniert werden, um ein abenteuerliches Erlebnis zu schaffen.

Standbesucher, die das Spiel „Knights of AI“ von Onica by Rackspace Technology spielen, werden aus erster Hand erfahren, wie wichtige AWS-Services zusammenwirken, darunter Amazon SageMaker, AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon SNS und Amazon Simple Email Service.

„Die Teilnehmer von Knights of AI werden ein Lichtschwert benutzen, um die Gesten in 30 Sekunden auszuführen“, so Vikram Reddy Kosanam, Director, Data Analytics and AI/ML Services bei Rackspace Technology. „Während die Teilnehmer live vor einer Kamera auftreten, erkennt unser Computer-Vision-Modell erfolgreiche Posen und erstellt ein cooles GIF, das sie in den sozialen Medien teilen können. Spielerinnen und Spieler mit den besten Punkten werden auf der Bestenliste aufgeführt und können Preise gewinnen.“

Registrieren Sie sich zur Teilnahme an „Knights of AI“ hier.



Breakout-Sitzung: Ready, Set, Innovate: Building for the Future

Donnerstag, 1. Dezember, 15:30 - 16:30 Uhr. | Mandalay Bay | Raum: Jasmine

Innovyze, ein Kunde von Onica by Rackspace Technology, wird die Bühne betreten, um über alles, was mit Innovation zu tun hat, zu sprechen. Innovyze ist ein Autodesk-Unternehmen und seit über 25 Jahren weltweit führend in der Entwicklung innovativer, branchenführender Software für die Wasserwirtschaft.

In dieser Sitzung wird Rick Gruenhagen, CTO von Innovyze, erörtern, wie das Unternehmen sein Desktop-Produkt in eine zweckbestimmte SaaS-Plattform, Info360, umgewandelt hat, die Kunden bei der Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und der Abwasseraufbereitung unterstützt und es Städten und Gemeinden ermöglicht, ihre Systeme in Echtzeit zu überwachen und zu verwalten, um Probleme zu erkennen, bevor sie zu Krisen werden.

Besuchen Sie den Rackspace Technology-Blog und folgen Sie uns auf LinkedIn für Einblicke in die re:Invent und Highlights der AWS-Ankündigungen, Keynotes und Markteinführungen, die dieses Jahr auf der re:Invent stattfinden.

Für Informationen zur Konferenz, die Anmeldung zur Veranstaltung und eine vollständige Liste der vorgestellten Kunden klicken Sie hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

