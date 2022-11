English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 17 novembre 2022

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d'octobre 2022

Le trafic total du Groupe ADP1 est en hausse de + 7,5 millions de passagers en octobre 2022 par rapport à octobre 2021 avec 27,2 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 90,3 % du niveau du trafic groupe du mois d'octobre 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de + 83,9 % par rapport à 2021, à 231,9 millions de passagers, soit 78,0 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec le mois d'octobre 2021.

S'agissant de Paris Aéroport :

Le trafic d'octobre 2022 est en hausse de + 3,0 millions de passagers, avec 8,2 millions de passagers accueillis. Il représente 88,6 % du trafic de Paris Aéroport du mois d'octobre 2019. En octobre 2022, Paris‑Charles de Gaulle a accueilli 5,4 millions de passagers (+ 2,2 millions de passagers) , soit 81,5 % du trafic d'octobre 2019, et Paris‑Orly 2,8 millions de passagers (+ 0,8 million de passagers), soit 106,7 % du trafic d'octobre 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic à Paris Aéroport est en hausse de + 40,5 millions de passagers par rapport à 2021, à 72,0 millions de passagers, soit 78,3 % du niveau de trafic sur la même période en 2019. À Paris-Charles de Gaulle, l'ensemble des terminaux sont actuellement ouverts au trafic de passagers à l'exception du Terminal 1, actuellement en travaux. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts.

Pour le mois d'octobre 2022 :

Le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de + 1,5 million de passagers , à 88,7 % du niveau d'octobre 2019. Tous les faisceaux sont en croissance : Amérique du Nord + 538 761 passagers , à 87,8 % du niveau d'octobre 2019, Asie‑Pacifique + 195 527 passagers , à 44,5 % du niveau d'octobre 2019, Amérique Latine + 101 800 passagers , à 86,9 % du niveau d'octobre 2019, Moyen‑Orient + 208 606 passagers , à 98,6 % du niveau d'octobre 2019, Afrique + 402 099 passagers , à 107,0 % du niveau d'octobre 2019 ;

à 88,7 % du niveau d'octobre 2019. Tous les faisceaux sont en croissance : Amérique du Nord + 538 761 passagers à 87,8 % du niveau d'octobre 2019, Asie‑Pacifique + 195 527 passagers à 44,5 % du niveau d'octobre 2019, Amérique Latine + 101 800 passagers à 86,9 % du niveau d'octobre 2019, Moyen‑Orient + 208 606 passagers à 98,6 % du niveau d'octobre 2019, Afrique + 402 099 passagers à 107,0 % du niveau d'octobre 2019 ; Le trafic Europe (hors France) est en hausse de + 1,4 million de passagers , à 91,9 % du niveau d'octobre 2019 ;

à 91,9 % du niveau d'octobre 2019 ; Le trafic France métropolitaine est en hausse de + 144 185 passagers , à 78,8 % du niveau d'octobre 2019 ;

à 78,8 % du niveau d'octobre 2019 ; Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de 62 647 passagers , à 100,9 % du niveau d'octobre 2019 ;

à 100,9 % du niveau d'octobre 2019 ; Le nombre de passagers en correspondance est de 796 234 passagers, en hausse de + 313 055 passagers, à 75,7 % du niveau d'octobre 2019. Le taux de correspondance s'établit à 18,8 %, en hausse de + 0,8 point.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international :

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 %2 du capital, est en hausse de + 1,3 million de passagers en octobre 2022, à 8,5 millions de passagers, soit 94,0 % du trafic d'octobre 2019. Il est en hausse de + 49,2 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 80,5 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital, est en hausse de + 2,2 millions de passagers en octobre 2022, à 7,7 millions de passagers, soit 86,8 % du trafic d'octobre 2019. Il est en hausse de + 80,3 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 79,5 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de + 180 609 passagers en octobre 2022, à 722 238 passagers, soit 99,9 % du trafic d'octobre 2019. Il est en hausse de + 81,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 85,9 % du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de + 498 169 passagers en octobre 2022, à 1,7 million de passagers, soit 90,8 % du trafic d'octobre 2019. Il est en hausse de + 110,5 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 73,4 % du trafic sur la même période en 2019.

Toutes les plateformes du groupe sont ouvertes aux vols commerciaux. Des restrictions locales peuvent néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux dans les aéroports du groupe.

Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin de mesurer son impact et de déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4 % du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1 %3 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %3 du trafic international de TAV Airports. À ce stade, bien que le trafic aérien entre d'une part la Russie et l'Ukraine, et d'autre part les plateformes aéroportuaires du Groupe ADP en Turquie, soit significativement impacté4, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic pour l'année 2022.



Passagers Octobre 2022 Var. 22/21

(en passagers) Janv. – Oct. 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 5 414 629 + 2 183 347 47 656 083 + 146,2 % 54 495 869 + 158,0 % Paris-Orly 2 805 028 + 848 847 24 390 396 + 100,9 % 27 973 087 + 109,8 % Total Paris Aéroport 8 219 657 + 3 032 194 72 046 479 + 128,7 % 82 468 956 + 139,3 % Santiago du Chili 1 703 483 + 498 169 15 121 614 + 110,5 % 17 949 908 + 112,7 % Amman 722 238 +180 609 6 557 424 + 81,1 % 7 496 866 + 94,1 % New Delhi 5 465 728 + 1 400 399 47 644 789 + 73,7 % 57 356 376 + 74,7 % Hyderabad 1 767 186 + 459 992 15 383 781 + 71,9 % 18 426 188 + 67,4 % Cebu 493 974 + 358 094 4 161 964 + 366,1 % 4 585 921 + 359,4 % Total GMR Airports 7 726 888 + 2 218 485 67 190 534 + 80,3 % 80 368 485 + 79,2 % Antalya 3 969 208 + 110 842 28 794 399 + 43,2 % 30 689 558 + 46,9 % Almaty 685 523 + 110 692 5 872 422 + 17,5 % 6 976 481 + 22,2 % Ankara 752 246 + 31 440 7 127 538 + 24,4 % 8 424 627 + 31,8 % Izmir 921 189 + 94 027 8 526 128 + 35,8 % 9 915 147 + 42,2 % Bodrum 365 772 + 84 262 3 721 973 + 35,8 % 3 916 725 + 38,3 % Gazipaşa 71 029 - 18 065 630 334 + 25,0 % 746 485 + 37,5 % Médine 649 938 + 438 620 4 937 542 + 300,1 % 5 461 518 + 279,3 % Tunisie 148 383 + 92 236 1 348 031 + 201,2 % 1 424 681 + 199,4 % Géorgie 385 133 + 142 003 3 053 361 + 71,2 % 3 461 604 + 90,5 % Macédoine du Nord 220 394 + 70 455 2 031 562 + 77,6 % 2 278 764 + 83,9 % Zagreb(5) 321 046 + 138 208 2 623 203 + 147,3 % 2 967 063 + 159,2 % Total TAV Airports 8 489 861 + 1 294 720 68 666 493 + 49,2 % 76 262 653 + 54,2 % Autres aéroports 314 384 + 256 176 2 310 197 + 355,8 % 2 430 029 + 306,6 % Total Groupe ADP(6) 27 176 511 + 7 480 353 231 892 741 + 83,9 % 266 976 897 + 88,5 %







Mouvements d'avion Octobre 2022 Var. 22/21

(en mouvements) Janv. – Oct. 2022 Var. 22/21

(en %) 12 mois

glissants Var. 22/21

(en %) Paris-CDG 36 359 + 10 051 334 953 + 73,2 % 391 718 + 80,2 % Paris-Orly 18 436 + 5 122 163 474 + 77,0 % 189 671 + 85,5 % Total Paris Aéroport 54 795 + 15 173 498 427 + 74,5 % 581 389 + 81,9 % Santiago du Chili 10 598 + 1 919 101 478 + 71,7 % 120 148 + 72,1 % Amman 5 926 + 780 57 389 + 56,4 % 67 309 + 66,5 % New Delhi 35 027 + 5 887 321 045 + 44,7 % 388 415 + 46,2 % Hyderabad 12 949 + 1 892 119 684 + 38,0 % 143 064 + 35,1 % Cebu 4 781 + 3 404 38 942 + 276,8 % 42 858 + 264,1 % Total GMR Airports 52 757 + 11 183 479 671 + 50,4 % 574 337 + 49,8 % Antalya 22 996 + 2 182 170 702 + 51,0 % 187 744 + 57,6 % Almaty 5 899 + 643 52 859 + 13,3 % 63 087 + 16,0 % Ankara 5 166 - 651 50 030 + 10,4 % 60 119 + 17,6 % Izmir 5 755 + 102 53 962 + 25,6 % 62 808 + 29,5 % Bodrum 2 572 + 205 24 055 + 26,8 % 25 446 + 28,5 % Gazipaşa 471 - 199 4 482 + 7,9 % 5 113 + 13,7 % Médine 4 052 + 2021 37 944 + 153,5 % 42 789 + 147,0 % Tunisie 1 072 + 559 9 785 + 141,4 % 10 546 + 138,1 % Géorgie 3 350 + 588 29 724 + 34,9 % 34 502 + 46,1 % Macédoine du Nord 1 762 + 392 16 585 + 31,9 % 19 000 + 36,5 % Zagreb(5) 4 038 + 644 35 521 + 51,3 % 41 656 + 57,7 % Total TAV Airports 57 133 + 6 486 485 649 + 39,5 % 552 810 + 44,3 % Autres aéroports 2 311 + 1 233 18 938 + 90,8 % 20 805 + 77,9 % Total Groupe ADP(6) 183 520 + 36 774 1 641 552 + 55,1 % 1 916 798 + 58,7 %







Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Oct. 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans

trafic total Jan. – Oct. 2022

Var. 22/21

(en passagers) Part dans trafic total France métropolitaine + 144 185 13,6 % + 3 817 869 14,6 % Europe + 1 378 569 46,6 % + 19 595 805 45,8 % Autre International + 1 509 440 39,8 % + 17 134 127 39,6 % dont Afrique + 402 099 13,1 % + 4 630 227 12,5 % Amérique du Nord + 538 761 11,2 % + 5 883 727 11,3 % Amérique Latine + 101 800 2,6 % + 1 396 463 2,9 % Moyen-Orient + 208 606 5,5 % + 2 403 234 5,3 % Asie-Pacifique + 195 527 3,2 % + 1 252 505 2,4 % DROM-COM + 62 647 4,3 % + 1 567 971 5,3 % Total Paris Aéroport + 3 032 194 100,0 % + 40 547 801 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Oct. 2022 Var. 22/21 Jan. – Oct. 2022 Var. 22/21 Passagers en correspondance(1) 796 234 + 64,8 % 7 266 472 + 111,1 % Taux de correspondance 18,8 % + 0,8 pt 20,2 % - 1,7 pt Taux de remplissage 84,5 % + 6,7 pts 81,8 % + 13,1 pts

(1) Passagers au départ

Relations Investisseurs : Cécile Combeau, Eliott Roch - +33 1 74 25 31 33 - invest@adp.fr

Contact presse : Justine Léger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2021, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 41,9 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,1 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 118,1 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 777 millions d'euros et le résultat net part du groupe à - 248 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupe-adp.com







1 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderabad, de Mactan‑Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice.

2 Depuis le 1er novembre 2022, suite à la cession par TAV Airports de ses propres actions acquises entre le 13 mars et le 1er septembre 2020, le Groupe ADP détient 46,12 % du groupe TAV Airports (contre 46,38 % précédemment).

3 Incluant les aéroports d'Almaty et de Zagreb.

4 Pour les 9 premiers mois de 2022, le trafic des aéroports turcs de TAV Airports est en hausse de + 44,4 % par rapport à 2021, représentant 78,9 % sur la même période en 2019. Bien que le trafic avec la Russie et l'Ukraine représente respectivement 49,1 % et 2,4 % de leurs niveaux de 2019, totalisant 4,6 millions de passagers, la reprise dans les aéroports turcs de TAV Airports est soutenue par d'autres liaisons.

5 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

6 Le trafic groupe est comptabilisé à périmètre constant, retraité des évolutions suivantes : les acquisitions des aéroports de Delhi, d'Hyderabad, de Mactan‑Cebu et d'Almaty, ainsi que le non-renouvellement du contrat d'assistance technique (TSA) relatif à l'aéroport de Maurice. Sur 12 mois glissants le trafic n'inclut pas celui de Maurice. Si le trafic de Maurice était comptabilisé jusqu'au 31 décembre 2021, le trafic Total Groupe ADP en 12 mois glissants serait en hausse de + 88,2 %.





groupe-adp.com

Pièce jointe