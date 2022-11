English French





Journée mondiale des toilettes : JCDecaux s’engage depuis plus de 40 ans pour faciliter l’accès à l’hygiène pour toutes et tous dans l’espace public

qui s’exporte : avec (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, Côte d’Ivoire, Danemark, Etats-Unis, Qatar, Royaume-Uni, Suède, Uruguay …), totalisant + d’entrées / an et d’entrées entre 2001 et 2021. 1 200 sanitaires universels à entretien automatique en France dans 150 collectivités (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Montpellier, Nancy, Tours, Clermont-Ferrand…) qui totalisent 23 millions d’entrées / an.





En France, 150 collaborateurs JCDecaux dédiés à la maintenance et à l’entretien des sanitaires. Spécialement formés, ils sont à 95% en CDI avec une ancienneté moyenne de 18 ans.





Paris dispose du plus grand réseau au monde de sanitaires à entretien automatique.





Avec 15 millions d’entrées / an, les 435 sanitaires de Paris sont les lieux les plus visités d’Europe.





Paris, le 17 novembre 2022 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, agit depuis plus de 40 ans pour faciliter l’accès à l’hygiène dans l’espace public en proposant des sanitaires universels à entretien automatique aux citadins, visiteurs et touristes du monde entier.

Mobilier urbain d’intérêt général apparu en France au XIXème siècle afin de combattre l’insalubrité urbaine, les toilettes publiques n’ont cessé d’évoluer et de se moderniser pour répondre aux enjeux toujours plus prégnants de santé, de propreté et d’hygiène des villes mais également de dignité humaine. Des vespasiennes parisiennes de 1834, uniquement réservées aux hommes, aux modèles de sanitaires à entretien automatique inventés par JCDecaux dans les années 80 et accessibles pour la première fois aux femmes, ce mobilier contribue à rendre l’espace public toujours plus propre.

JCDecaux : plus de 40 ans d’innovation dans les sanitaires à entretien automatique

Depuis l’installation à Paris en 1981 des premiers sanitaires à entretien automatique par JCDecaux, l’entreprise n’a cessé d’innover, mettant en place un écosystème complet : un mobilier éco-conçu et performant, reposant sur des solutions brevetées de lavage et de désinfection automatique du sanitaire, des process rigoureux et des équipes intégrées, dédiées à l’entretien et la maintenance pour garantir un service de qualité 365 jours par an et jusqu’à 24h sur 24. Le bureau d’études de JCDecaux, basé à Plaisir dans les Yvelines en France, propose sans cesse de nouvelles fonctionnalités facilitant le quotidien des urbains et des visiteurs, femmes, hommes, enfants, personnes âgées ou en situation de handicap.

Dès 1993, le sanitaire à entretien automatique devient ainsi accessible aux personnes à mobilité réduite. Des consignes vocales multilingues et en braille sont proposées. A partir de 2006, la gratuité du service à Paris contribue à un formidable essor des usages, démontrant la robustesse de sa conception comme de son entretien/maintenance. Chaque étape du cycle de vie du sanitaire à entretien automatique a en effet été étudiée pour concilier qualité et empreinte environnementale optimisée. En 2020, JCDecaux a développé un module « urinoir », qui peut être ajouté à une cabine existante. Il favorise la disponibilité du sanitaire principal et augmente significativement la capacité d’accueil quotidienne. Avec la mise à disposition, à l’extérieur de la cabine, de fontaines d’eau potable et de distributeurs de solution hydroalcoolique pendant la crise de la Covid, les sanitaires à entretien automatique constituent des points d’hygiène multi-services sans équivalent dans l’espace urbain.

Le 1er réseau mondial de sanitaires publics à entretien automatique

Les sanitaires publics, soumis à des exigences spécifiques, ne sont pas des mobiliers urbains comme les autres. Leur bon fonctionnement nécessite une parfaite compréhension des usages, alliée à la maîtrise de la conception et de l’exploitation. Fort de son savoir-faire unique, JCDecaux gère désormais le 1er réseau au monde de sanitaires publics à entretien automatique. Aujourd’hui de nombreuses villes comme San Francisco ou Stockholm ont installé des sanitaires publics financés grâce à la publicité sur le mobilier urbain, bénéficiant du modèle économique inventé par JCDecaux. Le Groupe exploite plus de 2 500 sanitaires dans 28 pays, qui totalisent plus de 31 millions d’entrées par an, dont 15 millions à Paris. Ces sanitaires publics font partie intégrante du paysage urbain mondial.

De Paris, à Berlin, en passant par Marseille, Abidjan ou Lagos, JCDecaux propose des mobiliers et services afférents qui évoluent avec leur environnement et leur époque.

Un nouveau sanitaire conçu par JCDecaux pour San Francisco sera lancé très prochainement en centre-ville, poursuivant ainsi la collaboration engagée en 1994.

Une nouvelle génération de sanitaires à entretien automatique pour la Ville de Paris : modernisés, plus écologiques et respectueux de l’esthétique parisienne

JCDecaux a été retenu par la Ville de Paris pour la fourniture et l’exploitation de son prochain service de sanitaires automatiques qui viendra succéder au système en place depuis 2009, également opéré par JCDecaux. Ces nouveaux sanitaires, conçus et assemblés en France, démultiplieront l’accès au service à Paris : 435 sanitaires à entretien automatique de nouvelle génération seront progressivement déployés entre 2024 et début 2025. Toujours dotés d’une vaste cabine principale à accès universel, ces mobiliers seront désormais doublés d’une seconde cabine urinoir, également équipée d’une porte et d’une toiture pour préserver l’intimité des usagers. Le temps d’attente entre chaque utilisation de la cabine principale sera divisé par trois, limité à trente secondes seulement, pendant lesquelles les éléments sanitaires seront nettoyés et désinfectés pour le confort de l’utilisateur suivant. La cabine urinoir sera accessible sans aucun temps d’attente et désinfectée entre chaque utilisation.

Ainsi, à l’échelle de la capitale, la capacité d’accueil de cette nouvelle génération de sanitaires sera doublée et la disponibilité du service multipliée par quatre, ce qui en fera de très loin le premier réseau mondial de sanitaires automatiques sur le domaine public d’une ville. Les sanitaires seront particulièrement sobres, puisque la consommation d’eau sera réduite de près de 2/3 et la consommation d’électricité d’1/3 par rapport aux équipements actuels. Les sanitaires seront alimentés à 100% avec de l’électricité renouvelable et la contribution à la neutralité carbone collective couvrira l’ensemble de leurs activités, en termes d’entretien, de maintenance et d’exploitation. L’esthétique du sanitaire a été confiée à Patrick Jouin, également designer de l’actuel sanitaire dans la capitale. Sa silhouette s’inscrira ainsi dans la continuité du modèle existant pour favoriser l’identification du service par les usagers et garantir son intégration dans les paysages parisiens.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Depuis 2013, la journée mondiale des toilettes est célébrée à l’initiative des Nations Unies, mettant en valeur ce service de première nécessité, auquel JCDecaux apporte son expertise depuis plus de 40 ans. Visionnaire et précurseur, notre Groupe propose à de nombreuses collectivités des sanitaires toujours plus performants et accessibles, totalisant ainsi plus 721 millions d’entrées à travers le monde sur les vingt dernières années. Cette journée mondiale nous rappelle l’importance d’agir pour l’hygiène publique et de mettre ce service à la disposition de toutes et tous sans exception. En 2022, c’est encore 3,6 milliards de personnes à travers le monde qui n’ont pas accès à des installations sanitaires. Les efforts de tous doivent être poursuivis pour atteindre l’objectif de développement durable n°6 des Nations Unies, autour de l’assainissement et de l’eau potable pour tous d’ici 2030, notamment par l’accès universel à des toilettes sûres. Face à ces enjeux essentiels d’hygiène et de dignité humaine, JCDecaux réaffirme son engagement historique et continuera d’agir aux côtés des collectivités et de ses différents partenaires pour doter les espaces publics de sanitaires de qualité. »

