FreedomPay annonce son intégration avec Castles Technology afin d'étendre son offre commerciale à l'échelle mondiale

Ce partenariat apporte une expérience client unique optimisée par la fidélisation et des services à valeur ajoutée à des millions de commerçants dans le monde entier.



PHILADELPHIE, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay, le partenaire technologique commercial de choix pour les leaders mondiaux dans l'hôtellerie, la vente au détail, la restauration, le sport et le divertissement, annonce aujourd'hui un partenariat avec Castles Technology, un fabricant de solutions de paiement matérielles mondialement reconnu et leader de l'industrie.

« FreedomPay crée une expérience de classe mondiale pour les consommateurs grâce à une vitesse, une sécurité et une personnalisation optimisées », a déclaré Chris Kronenthal, président de FreedomPay. « En s'associant à Castles, les commerçants peuvent fournir une expérience commerciale de premier ordre aux consommateurs dans le monde entier. »

À partir du 1er trimestre 2023, FreedomPay proposera le terminal SmartPOS Android tout-en-un de Castles afin de créer une expérience d'achat sécurisée, sans friction et unifiée pour les consommateurs tout en soutenant les commerçants avec de solides capacités de fidélisation et d'analyse de données. Cette initiative renforce son engagement en faveur d'un écosystème ouvert et accessible tant pour les commerçants que pour les partenaires industriels de FreedomPay. « En fin de compte, la proposition de FreedomPay sur le marché est l'innovation basée sur le choix et la flexibilité – nous faisons un nouveau pas en avant avec cette annonce », a ajouté M. Kronenthal.

« Ce partenariat avec FreedomPay réunit une technologie commerciale de classe mondiale avec des solutions matérielles d'acceptation de paiement à la pointe de l'industrie qui stimulent le commerce mondial en permettant aux consommateurs et aux entreprises de payer et se faire payer en toute sécurité. Fournir l'innovation et la confiance fait partie de notre ADN, et nous sommes ravis de travailler avec FreedomPay, qui partage nos ambitions de continuer à faire progresser notre industrie pour nos clients », a commenté Ben Love, président et directeur technologique de Castles Technology en Amérique du Nord.

Les dispositifs de Castles fournissent de nombreux avantages aux commerçants, dont :

La solution P2PE validée par le PCI de FreedomPay et le micrologiciel PCI PTS v6

Des caméras avant et arrière pour l'acceptation des paiements par code QR et les programmes de fidélité

Un lecteur laser pour une lecture rapide des produits

Un écran tactile 5 pouces doté de la technologie PIN-on-Glass

Soutenue par Castles, FreedomPay poursuit son expansion mondiale dans plus de 130 pays, plus d'une centaine de devises et des milliers de partenaires commerciaux.

À propos de FreedomPay

La plateforme Next Level Commerce™ de FreedomPay transforme les systèmes et processus de paiement existants pour les faire passer à la pointe de la technologie. En tant que premier choix pour bon nombre des plus grandes entreprises du monde dans les domaines de la vente au détail, de l'hôtellerie, de l'hébergement, des jeux, des sports et du divertissement, des services alimentaires, de l'éducation, des soins de santé et des services financiers, la technologie de FreedomPay a été spécialement conçue pour fournir des performances solides dans l'environnement extrêmement complexe du commerce mondial. La société maintient un environnement de sécurité de classe mondiale et a été la première à obtenir la validation convoitée du Conseil des normes de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI) par rapport à la norme de cryptage point à point (P2PE/EMV) en Amérique du Nord. Les solutions robustes de FreedomPay en matière de paiements, de sécurité, d'identité et d'analyse de données sont disponibles en magasin, en ligne et sur mobile et sont prises en charge par l'adoption rapide des API. La plateforme de commerce FreedomPay primée fonctionne sur une seule et unique pile technologique unifiée sur plusieurs continents, permettant ainsi aux entreprises d'offrir une expérience innovante de niveau supérieur à l'échelle mondiale. www.freedompay.com

À propos de Castles Technology

Forte de trente ans d'expérience sur le marché mondial, Castles Technology s'est imposée en tant que fabricant mondial de premier plan de matériel d'acceptation de paiement de nouvelle génération. Notre objectif est de créer des solutions de paiement simples, innovantes et sécurisées qui fournissent mobilité et flexibilité pour une gamme diversifiée d'environnements de paiement assistés et non assistés tels que la vente au détail, les distributeurs automatiques, les micro-marchés, les restaurants, les transports, la finance, l'hébergement et l'hôtellerie. Nous sommes fiers de concevoir des solutions de paiement accessibles, de réduire le coût à vie du matériel d'acceptation de paiement et de fournir de solides options d'intégration. Notre siège social en Amérique du Nord se trouve à Atlanta, en Géorgie, et Castles Technology possède 11 bureaux régionaux en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.