Euro Manganese erkundet Möglichkeit der Produktion von Mangan in Batteriequalität in Nordamerika

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich bekanntzugeben, dass es die Möglichkeit prüft, ein Projekt zur Herstellung von hochreinen Manganprodukten in Kanada für den nordamerikanischen Markt zu entwickeln.



Wesentliche Aspekte

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach hochreinem Mangan in Nordamerika bis zum Jahr 2031 auf etwa 200.000 Tonnen pro Jahr („tpa"“ Metalläquivalent ansteigen wird, doch gibt es in Nordamerika derzeit keine Verarbeitungskapazität und keine Produktion von Mangan in Batteriequalität.

Nach Gesprächen mit Kathoden- und Batterieherstellern sowie Automobilherstellern in Nordamerika wird derzeit eine Scoping-Studie zur Evaluierung eines Standorts in Bécancour, Québec (das „Bécancour-Projekt“) für die Produktion von hochreinen Manganprodukten durchgeführt.

Die Scoping-Studie für das Projekt Bécancour wird die Auflösung von hochreinem elektrolytischem Manganmetall („HPEMM“) evaluieren, um ein hochreines Mangansulfat-Monohydrat („HPMSM“) in Pulverform und/oder eine hochreine Mangansulfatlösung („HPMSS“) herzustellen.

Die Scoping-Studie wird die umfangreichen Prozessentwicklungs- und Konstruktionsarbeiten nutzen, die vor kurzem beim unternehmenseigenen Manganprojekt Chvaletice in der Tschechischen Republik abgeschlossen wurden.

Euro Manganese hat eine exklusive Due-Diligence-Vereinbarung für ein strategisches Gelände im Industriepark von Bécancour abgeschlossen, in dem derzeit eine Reihe von Anlagen zur Herstellung von aktiven Kathodenvorläufermaterialien („pCAM“) entwickelt wird.



Strategische Überlegungen zur Entwicklung des Bécancour-Projekts

Der nordamerikanische Markt für Elektrofahrzeuge erlebt ein schnelles Wachstum, das durch das kürzlich verabschiedete Gesetz zur Senkung der Inflation (United States Inflation Reduction Act) begünstigt wird, das Anreize für die Lokalisierung der Batterieproduktion und der Lieferketten für Batterierohstoffe bietet. Die daraus resultierende Nachfrage nach nordamerikanischem hochreinem Mangan wird bis 2031 voraussichtlich auf etwa 200 ktpa ansteigen, doch gibt es in Nordamerika derzeit keine Verarbeitungskapazitäten und keine Produktion von Mangan in Batteriequalität.

Als Reaktion auf ermutigende Gespräche mit Automobil-OEMs, Batterie- und Kathodenherstellern, die lokales, verantwortungsvoll produziertes hochreines Mangan in Nordamerika beschaffen wollen, führt Euro Manganese eine Scoping-Studie für eine Auflösungsanlage im Industriepark Bécancour in Québec durch. Die Auflösungsanlage würde HPEMM verwenden, um HPMSM-Pulver und/oder HPMSS-Flüssiglösung herzustellen.

Der Vorteil eines HPMSS-Produkts besteht darin, dass eine Lösung direkt zu den nahegelegenen pCAM-Herstellern gepumpt werden kann, wodurch die Notwendigkeit entfällt, ein pulverförmiges HPMSM-Produkt zu kristallisieren, zu trocknen und zu verpacken, das schließlich von den pCAM-Anlagen in Wasser aufgelöst wird. Daher spart HPMSS Kosten für beide Parteien und reduziert die CO 2 -Emissionen.

Die HPEMM-Produktion aus dem Projekt Chvaletice könnte zunächst die Auflösungsanlage in Bécancour versorgen und eine strategische Produktionsbasis in Kanada für den nordamerikanischen Markt darstellen. Dies würde es dem Unternehmen auch ermöglichen, eine zusätzliche Gewinnspanne für das HPEMM zu erzielen, dessen Weiterverarbeitung zu HPMSM im Projekt Chvaletice derzeit nicht geplant ist. Der Anteil des HPEMM aus Chvaletice, der in Bécancour verarbeitet werden soll, wird in der Scoping-Studie festgelegt.

Euro Manganese hat eine dreimonatige Landzugangs- und Exklusivitätsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit der Société du parc industriel et portuaire du Bécancour, einem staatlichen Unternehmen in Québec und Eigentümer der geplanten 15 Hektar großen EMN-Parzelle im Hafen von Bécancour, unterzeichnet. Die Vereinbarung erlaubt es dem Unternehmen, ausschließlich eine Due-Diligence-Prüfung des Grundstücks vorzunehmen, woraufhin die Vereinbarung dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, einen Optionsvertrag für den Kauf des Grundstücks abzuschließen.

Das Unternehmen hat SNC-Lavalin, ein weltweit tätiges Ingenieurdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Montréal, das über umfassende Kenntnisse des Gebiets verfügt, mit der Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung des Standorts und der Beratung bei den Genehmigungsverfahren beauftragt. Parallel dazu beauftragte das Unternehmen das Büro von Ausenco Engineering Canada Inc. in Vancouver, ein weltweit tätiges Ingenieurbüro mit Fachkenntnissen im Bereich der Batteriemetalle, mit der Durchführung einer Scoping-Studie für die Auflösungsanlage mit einer Kostengenauigkeit der AACE-Klasse 5 (-30 %/+50 %). Die Studie stützt sich auf die umfassende Prozessentwicklung und die jüngsten technischen Arbeiten im Rahmen des Manganprojekts Chvaletice.

Begründung für den Standort Québec

Bécancour entwickelt sich zu einem wichtigen Knotenpunkt für die Lieferung von kohlenstoffarmen Batteriematerialien für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in Nordamerika. Dies liegt an den zahlreichen Vorteilen des Ortes, wie z. B. dem ganzjährig geöffneten Tiefseehafen, der umfangreichen Straßen- und Schieneninfrastruktur, dem Zugang zu kostengünstiger Wasserkraft, der starken Unterstützung durch die Regierung, den hochentwickelten lokalen Dienstleistungen, den Lieferanten von Ausrüstungen und Reagenzien sowie den qualifizierten Arbeitskräften.

Der vorgeschlagene Standort liegt strategisch günstig zwischen zwei in der Entwicklung befindlichen Kathodenanlagen und in der Nähe potenzieller Nickelsulfat- und Kobaltsulfatanlagen. Das Bécancour-Projekt von Euro Manganese würde die ternäre Metallreihe für Kathodenbatterien (Nickel, Mangan, Kobalt) im Industriepark Bécancour vervollständigen. Der Standort ist an Straße, Schiene, Strom- und Wasserversorgung angeschlossen.

Québec bietet attraktive staatliche Förderprogramme, die Anreize für den Bau der Auflösungsanlage bieten können. Das Unternehmen ist dabei, diese Anreize mit den zuständigen Behörden zu prüfen.

Abbildung 1. Der Hafen von Bécancour und sein Industriepark, der den Standort der von EMN vorgeschlagenen Anlage für hochreines Mangansulfat zeigt.

Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt:

„Das Bécancour-Projekt bringt die Vision von Euro Manganese voran, ein hochreines Mangangeschäft an strategischen Standorten aufzubauen, um den schnell wachsenden EV-Markt zu beliefern. Außerdem ist das Unternehmen damit in der Lage, das prognostizierte Marktwachstum insbesondere in Nordamerika zu nutzen, das durch die Ankündigung des US Inflation Reduction Act beschleunigt wurde. Durch die Entwicklung der möglicherweise ersten Anlage zur Verarbeitung von hochreinem Mangan in Nordamerika wird Euro Manganese von diesem First-Mover-Vorteil bei der Belieferung von nordamerikanischen Automobilherstellern, Batterieherstellern und Herstellern von aktivem Kathodenmaterial mit lokalen und verantwortungsvoll produzierten hochreinen Manganprodukten profitieren.

Unser Flaggschiff, das Manganprojekt Chvaletice in der Tschechischen Republik, steht nach wie vor im Mittelpunkt unserer Bemühungen und Strategie. Das Projekt Bécancour ist eine natürliche Erweiterung unserer bisherigen Arbeit, zumal wir im Rahmen unserer laufenden Abnahmegespräche aktiv ermutigt werden, hochreine Manganprodukte in Nordamerika zu produzieren. Um diese Nachfrage zu befriedigen und die potenziellen Anreize für die Entwicklung einer sicheren Lieferkette für Elektrofahrzeuge in Nordamerika zu nutzen, ergreifen wir Maßnahmen, um diese logische Ergänzung unseres Portfolios zu prüfen.“

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie und andere hochtechnologische Anwendungen zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran, bei dem es sich um ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt handelt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine wiederverwertet werden. Das Chvaletice-Projekt ist die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

