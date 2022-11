Les Ulis, le 18 novembre 2022





Lexibook présente sa nouvelle tête à coiffer licorne interactive magique !

Le groupe Lexibook® étoffe sa gamme de produits licorne en lançant sa nouvelle tête à coiffer SHUNI, la nouvelle amie préférée des enfants !

Référence Lexibook : SHUNI

Cette licorne attachante a été pensée pour amuser les enfants et les accompagner dans leur développement au quotidien !

La première tête à coiffer féérique et ludique !

Cette licorne irisée dispose d'une corne dorée à effets lumineux ainsi que de beaux cheveux aux couleurs féériques.

Les enfants vont adorer brosser, coiffer, tresser et épingler ses cheveux dans des styles fabuleux grâce à la brosse à cheveux imprimée étoile.

De nombreux accessoires inclus !

Barrettes, serre-têtes, chouchous, stickers et même fer à boucler sont inclus pour faire de la nouvelle amie des enfants, la plus féérique des licornes !

Stimuler leur imagination ainsi que leurs capacités motrices de manière ludique n’a jamais été aussi facile qu’avec SHUNI, la licorne à réinventer à l’infini !

Une licorne interactive !

Plus qu’une simple tête à coiffer, des sons magiques retentissent quand l’enfant lui coiffe les cheveux ! Attachante et amusante, elle s’illumine et sa corne scintille quand on lui caresse la tête !

Plongez votre enfant dans un univers de tendresse avec la nouvelle tête à coiffer interactive de Lexibook.

SHUNI sera disponible dans l’ensemble de la distribution à partir d’octobre au PVPC de 59.99€.

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_-xt6dOnw3g

