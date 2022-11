Temenos erreicht Meilenstein von 850 Kunden auf der digitalen Banking-Plattform des Unternehmens

French German

GENF, Nov. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen 850 Kunden mit seiner Temenos Infinity -Plattform erreicht hat und erfolgreich Implementierungen auf verschiedenen Kundenebenen und in verschiedenen Regionen durchführt.



Eine Reihe von Banken in Europa, im Nahen Osten und in Afrika haben Temenos Infinity in Betrieb genommen, darunter Credem , die Suez Canal Bank und Arab Tunisian Bank bis hin zu Virgin Money , Teil der Bank of Queensland (BOQ) in Australien, BCP Peru in LATAM und eine erstklassige Bank in den USA. Temenos verzeichnet ein enormes Wachstum bei der Nutzung seiner digitalen Banking-Plattform, insbesondere bei SaaS-Kunden, da die Banken sich aufgrund der kurzen Markteinführungszeit für gebündelte Bankdienstleistungen entscheiden.

Temenos Infinity ist eine Omnichannel-Multi-Experience-Plattform, die eine umfassende 360-Grad-Kundensicht bietet und Banken dabei hilft, Kunden zu gewinnen, zu betreuen, zu binden und Cross-Selling zu betreiben, und zwar auf mehreren Kanälen und Geräten mit nativen mobilen Funktionen. Die Plattform bietet kombinierbare Bankdienstleistungen, die auf Microservices basieren und über APIs zugänglich sind. Sie ermöglicht es den Banken, schnell innovative Produkte zu entwickeln, die Verbrauchern und Unternehmen echte Vorteile bringen.

Marc DeCastro, Research Director, Consumer Banking, IDC, sagte: „In den letzten Jahren hat Temenos verstärkt in seine Kundenerlebnisplattform Temenos Infinity investiert. Die Investitionen aus der Zeit vor der Pandemie, einschließlich der Plattformen von Kony und Avoka, haben dazu beigetragen, die Produktentwicklung zu verbessern und zu beschleunigen, so dass Temenos seine Führungsposition in diesem Segment weiter ausbauen kann. Heute bietet Temenos Infinity den Banken eine Vielzahl von APIs, Microservices und Temenos Infinity Micro Apps, um ein echtes Omnichannel-Erlebnis über mehrere Geschäftsbereiche hinweg zu ermöglichen. Temenos wurde als „Leader“ in der jüngsten IDC MarketScape: North America Digital Banking Customer Experience Platforms 2022-Anbieterbewertung ausgezeichnet i . Wir sind der Meinung, dass diese jüngste Meilensteinmeldung von Temenos unsere breiteren Erkenntnisse widerspiegelt, die zeigen, dass Banken weiterhin strategisch in Technologien investieren, die ihnen dabei helfen, ihren Kunden ein überragendes Kundenerlebnis zu bieten, das sie in die Lage versetzt, Marktanteile zu gewinnen und schneller als die Konkurrenz zu sein.“

Temenos Infinity kombiniert eine umfassende digitale Banking-Engagement-Plattform mit einer leistungsstarken Low-Code/No-Code-Entwicklungsplattform, die die geschäftliche Transformation vorantreibt. Temenos hat eine innovative Explainable AI (XAI)-Technologie integriert und bietet eine Microapps-Architektur, die Temenos Infinity von anderen unterscheidet und nahtlose digitale Kundenerlebnisse ermöglicht.

Ein Beispiel für die XAI-Technologie ist Temenos Smart Banking Advisor (ehemals Temenos Virtual COO) – ein digitaler Berater für intelligente Entscheidungsfindung, der KMU dabei hilft, ihr Geschäft zu führen und auszubauen. Temenos Smart Banking Advisor ermöglicht KI-gestützte Dienstleistungen für KMU, die auf einer offenen Plattform bereitgestellt werden, die Daten integriert, analysiert und intelligente Empfehlungen zur Optimierung von Geschäfts- und Finanzentscheidungen liefert.

Ein Beweis für die Innovationskraft von Temenos ist, dass die Canadian Western Bank (CWB) den Aite-Novarica Group's 2022 Impact Award gewonnen hat – eine Auszeichnung für KI und fortschrittliche Analytik für den Virtual Chief Operating Officer (Temenos Smart Banking Advisor), der gemeinsam mit Temenos entwickelt wurde.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, sagte: „Temenos Infinity ist die weltweit meistverkaufte digitale Banking-Plattform, die von über 850 Finanzinstituten genutzt wird, von globalen Tier-1-Banken bis zu digitalen Herausforderern. Die Verbraucher von heute erwarten bei ihren Bankgeschäften die gleiche Reaktionsfähigkeit, die sie auch von E-Commerce-Marken erwarten. Wir nutzen unsere leistungsstarke Temenos Infinity-Plattform, die die Kony-Plattform und die Onboarding-Lösung von Avoka integriert, um die Nachfrage von Kunden aus allen Regionen nach Front-End-Innovationen zu befriedigen und ihnen dabei zu helfen, den Bedarf ihrer Kunden an digitalen Dienstleistungen schneller und zu geringeren Kosten zu erfüllen

Mehr als 850 Finanzdienstleistungsinstitute auf der ganzen Welt nutzen Temenos Infinity, das umfangreiche Funktionen für alle Privat-, Geschäfts-, Firmen- und Privatbanken sowie für Vermögensverwaltungsgesellschaften bietet. Das Unternehmen bietet SaaS-Lösungen für digitales Onboarding, Origination und Servicing für etablierte und nicht etablierte Unternehmen an, die große Flexibilität bieten und gleichzeitig die Markteinführungszeit verkürzen und die Kosteneffizienz verbessern. Temenos bietet End-to-End-Lösungen mit Temenos Infinity und Transact Core Banking an, lässt den Banken aber durch seine komponierbare Architektur die Wahl.

Die Innovationsführerschaft von Temenos Infinity wurde durch mehrere Analystenauszeichnungen gewürdigt. Temenos wurde in zwei wichtigen Berichten als führend eingestuft – The Forrester Wave™: Digital Banking Engagement Platforms und Digital Banking Engagement Hubs – Bewertungen für das 3. Quartal 2021. Temenos war auch der einzige Anbieter, der als „best-in-class“ in Aite Matrix Evaluation of US digital banking solutions bewertet wurde.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking, die täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt schafft. Wir unterstützen über 3000 Banken in mehr als 150 Ländern, von den größten bis hin zu neuen Anbietern und Gemeinschaftsbanken, bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und moderner Kundenerlebnisse. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine dreimal höhere Eigenkapitalrendite als der Branchendurchschnitt und ein halb so hohes Kosten-Einkommens-Verhältnis wie der Branchendurchschnitt zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com .

______________________

i IDC MarketScape: North America Digital Banking Customer Experience Platforms 2022 Vendor Assessment (doc #US48061122, March 2022).