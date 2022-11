Temenos franchit la barre des 850 clients sur sa plateforme bancaire numérique

French German

GENÈVE, Suisse, 18 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui avoir passé la barre des 850 clients avec la plateforme bancaire numérique Temenos Infinity , fournissant ainsi avec succès des implémentations auprès de divers niveaux de clients, dans de nombreuses zones géographiques.



Beaucoup de banques ont commencé à utiliser Temenos Infinity en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, notamment Credem , Suez Canal Bank et Arab Tunisian Bank ainsi que Virgin Money , qui fait partie de la Bank of Queensland (BOQ) en Australie, BCP Pérou en Amérique latine et une banque de premier plan aux États-Unis. Temenos enregistre une croissance considérable dans l'adoption de sa plateforme bancaire numérique, en particulier chez les clients SaaS, alors que les banques se tournent vers les packages de services bancaires pour une mise sur le marché rapide.

Temenos Infinity est une plateforme omnicanale multi-expérience qui offre une vision complète à 360 degrés de la clientèle, en aidant les banques à acquérir, servir, conserver et effectuer des ventes croisées auprès des clients, sur de nombreux canaux et appareils utilisant des fonctionnalités mobiles natives. Avec son offre de services bancaires composables (basés sur des micro-services et accessibles via des API), la plateforme permet aux banques de développer rapidement des produits innovants qui apportent de réels avantages aux consommateurs et aux entreprises.

Marc DeCastro, directeur de la recherche, services bancaires aux particuliers, chez IDC, a déclaré : « Au cours des dernières années, Temenos a augmenté son niveau d'investissement dans sa plateforme d'expérience client, Temenos Infinity. Ses investissements avant la pandémie, y compris les plateformes de Kony et Avoka, ont contribué à améliorer et accélérer le développement de ses produits, permettant ainsi à Temenos de développer davantage son leadership sur ce segment. Aujourd'hui, Temenos Infinity offre aux banques un ensemble riche d'API, de micro-services et de micro-applications Temenos Infinity afin de fournir une véritable expérience omnicanale à travers plusieurs secteurs d'activité. La société Temenos a été récemment nommée chef de file par IDC MarketScape dans son évaluation des fournisseurs de plateformes d'expérience client en services bancaires numériques en Amérique du Nord 2022 i . Nous sommes convaincus que cette dernière étape annoncée par Temenos reflète nos conclusions plus larges qui montrent que les banques continuent d'investir stratégiquement dans des technologies qui les aideront à offrir une expérience supérieure à leurs clients, leur permettant de développer leurs parts de marché et de devancer leur concurrence. »

Temenos Infinity combine une plateforme d'engagement bancaire numérique complète et une puissante plateforme de développement low-code/no-code qui stimule la transformation commerciale. Temenos a intégré une technologie innovante d'IA explicable (XAI) et offre une architecture de micro-applications qui distingue Temenos Infinity et propose une expérience client numérique transparente.

Parmi les exemples de technologie XIA, il convient de citer Temenos Smart Banking Advisor (anciennement Temenos Virtual COO) ; un conseiller numérique pour la prise de décisions intelligentes, qui aide les PME à gérer et développer leurs activités. Temenos Smart Banking Advisor offre aux PME des services basés sur l'IA, via une plateforme ouverte qui intègre, analyse les données et fournit des recommandations intelligentes pour optimiser les décisions commerciales et financières.

Témoignant de l'innovation de Temenos, la Canadian Western Bank (CWB) a remporté le prix Impact Award 2022 d'Aite-Novarica Group pour l'IA et l'analyse avancée du directeur d'exploitation virtuel (Temenos Smart Banking Advisor), qui a été développé conjointement avec Temenos.

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, a ajouté : « Temenos Infinity est la plateforme de services bancaires numériques la plus vendue au monde, elle est utilisée par plus de 850 institutions financières, allant des banques mondiales de premier plan aux challengers numériques. Les consommateurs d'aujourd'hui attendent le même type d'expérience réactive pour leurs besoins bancaires qu'avec les marques de commerce électronique. Nous tirons parti de notre puissante plateforme Temenos Infinity qui intègre la plateforme Kony et la solution d'intégration d'Avoka pour répondre à la demande des clients dans toutes les régions géographiques en matière d'innovation frontale, les aidant à répondre plus rapidement et à moindre coût aux besoins de leurs clients en services numériques. »

Plus de 850 institutions de services financiers à travers le monde tirent parti de Temenos Infinity, qui offre de riches fonctionnalités à toutes les banques commerciales, institutionnelles, privées et de détail ainsi qu'aux sociétés de gestion de patrimoine. Elle fournit des solutions SaaS pour l'intégration, l'origination et le service numériques aux titulaires et aux non-titulaires, ce qui procure une grande agilité tout en réduisant le temps de mise sur le marché et en améliorant la rentabilité. Temenos propose des solutions de bout en bout avec Temenos Infinity et Transact pour les services bancaires essentiels, mais donne le choix aux banques grâce à son architecture composable.

Le leadership de Temenos Infinity en matière d'innovation a été reconnu par plusieurs distinctions d'analystes. La société Temenos a été nommée chef de file dans deux rapports clés : les évaluations de Forrester Wave™ : Digital Banking Engagement Platforms et Digital Banking Engagement Hub pour le 3e semestre 2021. Temenos a également été le seul fournisseur classé meilleur de sa catégorie dans l' évaluation d'Aite Matrix des solutions de services bancaires numériques aux États-Unis .

