English Finnish

Uponor Oyj, Sijoittajauutinen, 18.11.2022 klo 9.30





Merkkejä tietomurrosta Uponoriin kohdistuneen kiristysohjelmahyökkäyksen jäljiltä – yhtiö on edistynyt toimintojensa palauttamisessa ennalleen





Uponor joutui 5.11.2022 kiristysohjelmahyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäys vaikutti yhtiön toimintoihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Yhtiö aloitti välittömät toimet tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi.





Uponor on havainnut tutkimuksissa merkkejä tietomurrosta, joka koskee Uponorin työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden kumppaneiden tietoja. Uponorin tämänhetkisten tietojen mukaan tietomurron kohteeksi joutuneita tietoja ei ole päätynyt julkisuuteen.





Uponorin liiketoiminnan osalta hyökkäys vaikuttaa yhä yhtiön toimintoihin, mutta Uponorin toimintojen palauttaminen ennalleen edistyy jatkuvasti.





Yhtiö analysoi edelleen tilannetta ja hyökkäyksen vaikutusten laajuutta yhdessä tietoturva-asiantuntijoiden kanssa ja tekee kaikki tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Uponorin toimitusjohtaja Michael Rauterkus kommentoi:



“Kiristysohjelmahyökkäyksen jälkeen Uponor on tehnyt kaikki mahdolliset toimenpiteet asian tutkimiseksi ja Uponorin liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.





Uponor suhtautuu tietoturvaan ja kyberhyökkäykseen erittäin vakavasti. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän panoksestaan sekä asiakkaitamme ja kumppaneitamme heidän Uponorille osoittamastaan vahvasta tuesta.”





Uponor pitää kiristysohjelmahyökkäystä ja tietomurtoa vakavina rikollisina tekoina. Yhtiö on ilmoittanut tapauksesta poliisille ja tietosuojaviranomaisille. Asia on poliisitutkinnassa, joten Uponor ei kommentoi asiaa tämän enempää.







Lisätietoja:

Franciska Janzon

konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Uponor Oyj

Puh. 020 129 2821





JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet





Uponor lyhyesti

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka tuotteet kuljettavat vettä rakennuksissa ja yhdyskuntatekniikassa. Yhtiö kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Vastuullisuuteen sitoutunut ja intohimoisesti innovatiivinen Uponor kehittää jatkuvasti uusia teknologioita ja järjestelmiä, jotka parantavat ihmisten elämää. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uponorin tuotteita myydään yli 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com