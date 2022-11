Changement de gouvernance à la tête du Directoire NEOLIFE

NEOLIFE (Euronext Growth Paris – Code ISIN FR0011636083 – Mnémonique ALNLF) annonce un changement de gouvernance à la tête du Directoire.

Patrick MARCHÉ, Fondateur de NEOLIFE, a présenté sa démission de son mandat de membre du Directoire et de Président du Directoire, au Conseil de Surveillance du 16 novembre 2022.

Le Conseil de Surveillance a accepté sa démission et lui a présenté ses vifs remerciements pour le travail accompli pour le développement de la société depuis sa création en 2012 et plus particulièrement durant cette période après la révocation immédiate de l’ancien Président du Directoire au 4ème trimestre 2021.

En 10 ans, le Groupe NEOLIFE, acteur de premier plan des éco-matériaux et solutions bas-carbone pour le secteur du bâtiment en France et Europe du Nord, aura déposé 10 brevets, installé 3 sites de production en France, créé 7 gammes de produits, posé plus de 750 000 m² d’éléments de construction.

Patrick MARCHÉ continuera d’accompagner le Groupe dans son développement aux côtés du Directoire et du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance, à l’unanimité, a désigné Bernard VOISIN, co-fondateur de NEOLIFE et membre du Directoire, de prendre la Présidence avec l’assistance de Marie BERLAND, Directrice Générale et Directrice du Développement et de Geoffroy JESTIN, Directeur Administratif et Financier. Bernard VOISIN a accepté de prendre ce mandat.

Le Conseil de Surveillance convoquera lors de sa prochaine réunion le 7 décembre 2022 une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 26 janvier 2023.

