18.11.2022



Marimekko kertoi Slushissa pilotoivansa vaatetuotannossaan suljetun kierron arvoketjua hyödyntämällä tuotannon hukkapaloista kierrätettyä puuvillakuitua

Marimekko aloittaa kiertotalouden mukaisen suljetun materiaalikierron tekstiilituotannon pilotoimisen arvoketjussaan. Hankkeesta kerrottiin Helsingissä järjestettävässä start-up- ja teknologiatapahtuma Slushissa. Marimekon ensimmäisen suljetussa materiaalikierrossa tuotettua kierrätyskuitua osin hyödyntävän pienmalliston kolme vaatetta tulevat myyntiin vuoden 2023 aikana.

Suljetun kierron pilottihankkeessa Marimekon trikoovaatteiden tuotannossa syntyviä hukkamateriaaleja hyödynnetään uusien Marimekko-tuotteiden raaka-aineena. Vaatteiden laadun ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi tuotteesta riippuen materiaalista vähintään 20 prosenttia on kierrätettyä puuvillakuitua ja loput neitseellistä puuvillaa. Pilottihanke tehdään yhteistyössä portugalilaisen Pedrosa & Rodriguesin kanssa. Kyseessä on tekstiilivalmistaja, joka on keskittynyt useita vuosia suljetun kierron innovaatioiden kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on selvittää tapoja vähentää tekstiilituotannon ympäristövaikutuksia ja tuottaa suljetun kierron kuitua hyödyntävistä tuotteista ulkopuolisilla asiantuntijoilla elinkaarianalyysi tulevan kehitystyön tueksi.

”Me Marimekossa uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen. Tuleva osin suljetun kierron kierrätyskuitua hyödyntävä pienmallistomme on yksi askel kohti tätä tavoitetta. Materiaalistrategiamme ja uusien materiaali-innovaatioiden avulla pitkän aikavälin päämäärämme on siirtyä kohti täysin kiertotalouden mukaisia materiaaleja, jotka voidaan käyttää uudelleen monta kertaa kuidun laadun ja kestävyyden kärsimättä”, sanoo Marimekon luova johtaja Rebekka Bay.

Samaan aikaan Slushin kanssa Marimekko esitteli pilottihankkeen ensimmäisen tuotteen, Unikko-hupparin, Marimekon 3D-avattaren ’Marin’ päällä virtuaalisella kukkakedolla Decentralandin 3D-virtuaalialustalla. Marimekon virtuaalitila on yleisön tutustuttavissa Decentraland-alustalla myös Slushin jälkeen.

Marimekon uutinen ensimmäisistä suljetun kierron kuitua hyödyntävistä tuotteista on jatkoa Marimekon viimeaikaisille askelille vastuullisuusmatkalla, kuten käytettyjen tuotteiden Marimekko Pre-loved -markkinapaikan avaamiselle sekä ensimmäiselle Spinnovan kanssa esitellylle kaupallisesti saatavilla olevalle pienmallistolle, jonka farkkukangasta muistuttavassa materiaalisekoitteessa on noin 20 prosenttia SPINNOVA®-kuitua.

Materiaalivalinnat ovat keskeisessä roolissa Marimekon pyrkiessä pienentämään ympäristövaikutuksiaan. Marimekon tavoitteena on pienentää hankkimiensa tekstiilimateriaalien aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia ja vesivarojen niukkuutta kuvaavaa arvoa 50 prosenttia hankittua tekstiilikiloa kohden vuoden 2025 loppuun mennessä ja vielä enemmän vuoteen 2030 mennessä. Marimekko on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.



Kuvateksti: Marimekko pilotoi suljetun kierron tekstiilituotantoa – Ensimmäinen huppari esitellään virtuaalisen vaikuttajan Imma.Gramin yllä.

