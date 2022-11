BBS-Bioactive Bone Substitutes – Sisäpiiritieto: Valvovan viranomaisen ensimmäinen tarkastuskäynti päättynyt, CE-merkintäprosessi voi jatkua suunnitelman mukaisesti

English Finnish

Valvova viranomainen on saanut päätökseen ensimmäisen tarkastuskäyntinsä (15.-18.11.2022) ja on toimittanut yhtiölle tarkastusraporttinsa. Tarkastuskäynti liittyi BBS-Bone Substitutes Oyj:n (BBS) laatujärjestelmän hyväksyntäprosessiin, joka on osa yhtiön ensimmäisen tuotteen (ARTEBONE® Paste -luuntäytekorvike) CE-merkintäprosessia.

Ensimmäisen tarkastuskäynnin aikana valvova viranomainen tarkasti laatujärjestelmään liittyviä dokumentteja. Tarkastuskäynnillä ei ilmennyt merkittäviä puutteita laatujärjestelmässä, ja hyväksyntäprosessi voi jatkua suunnitelman mukaisesti.

“Olemme hyvin tyytyväisiä tarkastuksen tuloksiin. Laatujärjestelmämme kehitys on ollut tuloksellista, koska tarkastuksessa nousi esiin vain joitain vähäisiä eikä lainkaan vakavampia puutteita”, sanoo BBS:n toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi.

Valvova viranomainen jatkaa yhtiön toimittaman dokumentaation läpikäyntiä ja toinen tarkastuskäynti on alustavasti sovittu helmikuulle 2023.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Puhelin: +358 40 708 0307, sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 18.11.2022 klo 14:30 EET.

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi