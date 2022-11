English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 18.11.2022 klo 13.30 (CET)

Savosolar Oyj julkistaa Meriaura Oy:n osakekannan hankintaan liittyvän yhtiöesitteen

Savosolar Oyj julkistaa Meriaura Oy:n osakekannan hankintaan liittyvän yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Stockholm AB on tarkastanut ja hyväksynyt. Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä versiona Savosolar Oyj:n verkkosivustolla osoitteessa www.savosolar.com .

Yhtiöesite koskee osakevaihtoa, jossa Savosolar Oyj aikoo hankkia Meriaura Oy:n koko osakekannan, ja Meriaura Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Biolaite Oy:n (nimenmuutos VG-EcoFuel Oy:ksi vireillä).

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com







