Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 18.11.2022 klo 15.15

Kaius Niemi vapautettu Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan tehtävästä

Helsingin Sanomien vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Niemi ilmoitti jo aiemmin ettei katso voivansa jatkaa työtään, ja Sanoman hallitus on vapauttanut hänet tehtävistään välittömästi.

”Olemme äärimmäisen pahoillamme tämän päivän tapahtumista. Kaius Niemi on tehnyt hyvää työtä Helsingin Sanomien vastaavana päätoimittajana. Tässä hän on tehnyt vakavan virheen ja kantaa siitä vastuun. Hallitus on tehnyt päätöksen vapauttaa hänet tehtävästään”, kommentoi Sanoman hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä.

Päätoimittaja Antero Mukka hoitaa toistaiseksi Helsingin Sanomien vt. vastaavan päätoimittajan tehtävää. Prosessi seuraajan hakemiseksi käynnistyy viipymättä.

