Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 9 décembre 2022

Les Actionnaires de Vilmorin & Cie sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se tiendra le vendredi 9 décembre 2022 à 9h30 à Cournon d’Auvergne (63), à la Grande Halle d’Auvergne (Plaine de Sarliève, 63808 Cournon d’Auvergne).

L’avis de réunion préalable, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du mercredi 2 novembre 2022 et l’avis de convocation sera publié dans le BALO et dans le journal d’annonces légales Affiches Parisiennes du lundi 21 novembre 2022.

Tous les documents et informations prévus à l’article R.22-10-23 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.vilmorincie.com, rubrique « Publications », puis « Assemblée Générale »). Ils seront également tenus à la disposition des Actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Tout Actionnaire au nominatif peut, jusqu’au cinquième jour ouvré avant l’Assemblée Générale, demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce, le cas échéant, à sa demande expresse, par voie électronique.

Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Tout Actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de Commerce au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée Générale.

Prochains rendez-vous



Vendredi 9 décembre 2022

Assemblée Générale des Actionnaires







Mardi 13 décembre 2022

Détachement du dividende







Jeudi 15 décembre 2022

Mise en paiement du dividende







Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.











Anthony CARVALHO

Directeur Financier







Édouard ROCHE

Directeur Communication Financière

et Relations Investisseurs







Tél. : + 33 (0)4 73 63 40 08

e-mail : contact@diffusion.vilmorincie.com







www.vilmorincie.com









4e semencier mondial et pure player de son secteur, Vilmorin & Cie crée, produit et commercialise des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires mondiaux dans un contexte d’accélération des défis climatiques, environnementaux et démographiques.

Expert historique de l’amélioration des plantes avec environ 6 000 variétés en portefeuille et plusieurs centaines de nouvelles variétés commercialisées chaque année, Vilmorin & Cie a su devenir un leader international qui offre à toutes les agricultures, sur tous les continents, la capacité de produire plus et de produire mieux, tout en préservant l’indépendance et la liberté de choix des agriculteurs et maraîchers concernant leurs autres facteurs de production.

Vilmorin & Cie appuie son développement et sa croissance sur la recherche & développement, en y investissant chaque année plus de 16 % de son chiffre d’affaires, et sur une internationalisation maîtrisée de ses activités, afin de renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux structurellement porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa stratégie et sa performance dans le respect de valeurs partagées avec sa maison-mère et Actionnaire de référence, la coopérative agricole Limagrain : le progrès, la persévérance et la coopération.

