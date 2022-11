Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete juhatuse liikmete ja auditikomitee liikmete volituste pikendamine

English Estonian

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete Selver AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ nõukogud otsustasid pikendada olemasolevate juhatuse liikmete volitusi:

Selver AS nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Kristi Lomp, tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 04.12.2022.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Peeter Kütt, tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 12.01.2023.

Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Peeter Kütt, tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 08.12.2022.

Selver AS opereerib super- ja hüpermarketite ketti, mis kaupleb peamiselt toidu- ja esmatarbekaupadega. Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts tegeleb Tallinna Kaubamaja Grupp AS-ile kuuluva kinnisvara arendamise, haldamise, hooldamise ja kaubanduspindade välja rentimisega. Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ tegeleb Tartu südalinnas asuva Tartu Kaubamaja kaubanduskeskuse haldamise ning väljaüürimisega.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu otsuse kohaselt jätkavad auditikomitee liikmetena Kaia Salumets (esimees), Andres Järving, Jüri Käo, Gunnar Kraft ja Kristo Anton. Nende volitusi pikendati kolmeks aastaks alates 26.01.2023. Tallinna Kaubamaja Grupi Auditikomitee on nõukogu moodustatud organ, mille ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000