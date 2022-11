Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om at ophæve suspension af udvalgte fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S.



Følgende afdelinger er omfattet:

DK0060361046 Nykredit Invest Bæredygtige Aktier NYIBDA DK0060360824 Nykredit Invest Globale Fokusaktier NYIGLA DK0060038347 Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk. NYIGFA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk