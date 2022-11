Investeringsforeningen Investin - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 18 november 2022 skal det herved oplyses, at det igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.





Ophævelsen gælder følgende afdelinger:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur DK0060696656 Investin Advice Capital Globale INIACG DK0061272077 Investin ANNOX Quant Glob Equity ESG KL INIAQG DK0061294634 Investin Sustainable World INISWO





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

