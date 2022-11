Boyden rileva che grazie al progresso digitale l’Europa è in pole position per sostenere l’Industria 5.0

English Italian

MILANO, Nov. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, primaria società di consulenza nel campo della leadership e delle risorse umane con oltre 75 sedi in più di 45 paesi, riporta i dati della sua annuale ricerca internazionale sui talenti in ruoli dirigenziali. I riscontri dimostrano che gli intervistati europei sono focalizzati sugli elementi fondamentali dell’Industria 5.0 e impegnati nella crescita attraverso (i) l’innovazione, (ii) la trasformazione digitale e (iii) il capitale umano.



Lo studio globale, Strengthening the human-centric core of Industry 5.01, How can organisations thrive in a complex world of risk? esplora le prospettive del rischio a livello di CEO, consigli di amministrazione e altri senior leader, oltre a priorità, investimenti e tendenze dei talenti in ruoli dirigenziali.

“Malgrado le preoccupazioni economiche e geopolitiche, i leader delle imprese europee stanno premendo sull’acceleratore con una strategia integrata di crescita attraverso l’innovazione e progressi digitali abbinati all’ingegnosità umana”, commenta Kathleen Dunton, membro del consiglio di amministrazione di Boyden, Managing Partner Germany ed EMEA Regional Practice Leader, Private Equity & Venture Capital. “L’investimento nel talento è suddiviso tra varie attività: leadership development, l’assunzione di nuovi leader, la riqualificazione e l’interim management. In questo contesto complesso, i leader sono resilienti e puntano sull’utilizzo delle loro migliori soft skills. Le principali skills identificate dagli intervistati sono: promuovere il cambiamento, ispirare i team e dare prova di empatia.”

I dati che dimostrano come le aziende europee siano ben posizionate per l’Industria 5.0 sono:

Maggior focalizzazione rispetto ad altre regioni sul rafforzamento di tecnologie/cloud/sicurezza informatica e skills digitali nel 2022, in linea con i dati rilevati nel 2021;

Cambiamento strutturale determinato dai progressi digitali e dalla competizione per assumere il giusto talento, identificati rispettivamente dal 43% e dal 33% degli intervistati;

Grado di fiducia eccezionalmente elevata tra gli intervistati nel settore tecnologico, con il 94% molto fiduciosi/fiduciosi nel potenziale di crescita della loro azienda, pur essendo preoccupati riguardo a (i) rischio geopolitico, (ii) concorrenza del settore e (iii) volatilità economica domestica;

Maggior investimento nello sviluppo della leadership di individui a elevato potenziale per tutto il 2023;

Cambiamenti culturali determinati dall’agilità delle aziende e dall’innovazione, identificati rispettivamente dal 44% e dal 40% degli intervistati;

Fiducia complessiva nel potenziale di crescita delle aziende (dove c’è il maggior elemento di controllo) con l’80% molto fiduciosi/fiduciosi.

Aggiunge Mark Soden, Managing Partner di Boyden UK e membro della Global Technology Practice, “Malgrado le difficoltà economiche e geopolitiche, non stupisce che il settore tecnologico continui a rimanere fiducioso; la domanda della clientela è forte e c’è ancora molto appetito tra gli investitori. Anche se è possibile che alcune aree del settore tecnologico si ritrovino ad affrontare un difficile 2023, ci saranno aree che continueranno a prosperare.”

È previsto un aumento di assunzioni di manager senior per tutto il 2023, in aumento dal 35% degli intervistati nello studio del 2021 al 52% nel 2022, in correlazione con il capitale umano come terzo fattore di crescita. Sono attese difficoltà a livello di recruitment dal 64% degli intervistati rispetto al 48% del 2021, con un incremento dell’utilizzo di manager ad interim; per il 36% degli intervistati è molto probabile/probabile introdurre dirigenti ad interim in Europa, percentuale in aumento rispetto al 22% del 2021. Quello dei servizi finanziari è il settore dove ci sono maggiori probabilità di incrementare l’impiego di risorse ad interim.

Lourdes Lopez, Partner di Boyden Spain, consiglia per il recruitment ad alto livello: “I più grandi talenti del settore Technology e Tech-driven saranno attratti da aziende che mettono al centro l’essere umano e offrono innovazione, creatività e una strategia chiara per affrontare nuove sfide. Questo è un momento fondamentale per rafforzare i leadership team. I senior executive sono più aperti a progetti rivoluzionari ed effettueranno una rigorosa due-diligence prima di entrare in un’azienda. Quindi è essenziale una comunicazione trasparente e chiara fin dalle prime fasi, nonché una buona comprensione delle principali motivazioni dei candidati.”

Su come le aziende stanno approcciando l’ESG i risultati emersi evidenziano che per il 60% degli intervistati il tema sostenibilità fa ‘parte della maggior parte dei discorsi aziendali’ o è ‘profondamente radicato nella cultura aziendale’; e per il 51% degli intervistati il tema DE&I fa ‘parte della maggior parte dei discorsi aziendali’ o è ‘profondamente radicato nella cultura aziendale’’.

L’ESG è un punto focale imprescindibile e una priorità a livello di consiglio di amministrazione. Esplorando le skills che hanno maggior bisogno di rafforzamento a livello di consiglio di amministrazione si riscontra che (i) il 60% degli intervistati identificano la tematica ESG-DE&I; (ii) il 50% il tema ESG-sostenibilità; e (iii) il 47% l’innovazione/trasformazione aziendale. Anders Lindholm, Managing Partner di Boyden Italy, afferma: “Sebbene quasi il 70% degli intervistati sono fiduciosi o molto fiduciosi nel loro consiglio di amministrazione, credo che i CDA europei manchino ancora di un’adeguata formazione in materia di ESG. A mio parere, è necessario un immediato cambio di direzione. Fortunatamente, una buona la percentuale di intervistati dichiara che effettuerà investimenti o si sottoporrà a una revisione nel futuro prossimo.”

La ricerca

Questa ricerca è stata effettuata nel 2° trimestre 2022 tra senior executive di tutto il mondo provenienti da aziende quotate in borsa, aziende private o indipendenti, aziende a ristretta base azionaria o a conduzione familiare, ma anche imprese che operano nel sociale e società sostenute da private equity. Delle 640 risposte compilate il 33% proviene dall’Europa, dove gli intervistati sono per il 31% membri del consiglio di amministrazione/presidenti/AD; per il 21% Vicepresidenti Senior, responsabili divisionali o di paese; e per il 40% leader funzionali.

1 La Quinta Rivoluzione Industriale, anche detta Industria 5.0, è una nuova fase di industrializzazione in cui gli esseri umani collaborano con le tecnologie avanzate e i robot gestiti da intelligenza artificiale per migliorare i processi sul lavoro. Fonte: The Manufacturer. Source: https://www.themanufacturer.com/articles/the-innovation-behind-the-industrial-revolution/

