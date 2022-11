English Finnish

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 21.11.2022 klo 9.00

Tulosvaroitus: Uponor poistaa ohjeistuksensa vuodelle 2022 kyberhyökkäyksen seurauksena

Uponorin 18.11.2022 julkaiseman lehdistötiedotteen mukaisesti Uponoriin 5.11.2022 kohdistettu kiristysohjelmahyökkäys vaikuttaa edelleen yhtiön toimintoihin. Hyökkäyksen jälkeen yhtiö teki välittömät toimet tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Yksi näistä toimista oli kaikkien järjestelmien ja tuotannon sulkeminen varotoimenpiteenä. Viikon kestäneen tuotantokatkoksen jälkeen tuotantotasot ovat alkaneet palautua, ja asiakastoimitukset ovat käynnistyneet kaikissa divisioonissa viime viikon aikana. Uponor keskittyy mahdollisimman nopeasti nostamaan operatiivisen toiminnan takaisin hyökkäystä edeltävälle tasolle samalla varmistaen tietojärjestelmien turvallisuuden.



Koska hyökkäys tapahtui lähellä vuoden loppua, mahdollisuuksiin kattaa menetettyä myyntiä vuoden 2022 aikana liittyy epävarmuutta. Tästä syystä Uponor poistaa ohjeistuksensa vuodelle 2022, kunnes yhtiöllä on parempi näkyvyys toimintojen ylösajamiseen ja menetetyn myynnin kattamiseen.

Aikaisempi ohjeistus (4.11.2022 julkaistun tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksen mukaisesti):

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2021. (Nousu viittaa vähintään 2,5 prosentin kasvuun.)

Uponor päivittää ohjeistuksensa vuodelle 2022, kun hyökkäyksen odotetusta vaikutuksesta Uponorin vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen kehitykseen on tarkempi näkyvyys.

Uponor pitää kiristysohjelmahyökkäystä ja tietomurtoa vakavina rikollisina tekoina. Yhtiö on ilmoittanut tapauksesta poliisille ja tietosuojaviranomaisille. Asia on poliisitutkinnassa, joten Uponor ei kommentoi asiaa tämän enempää.

