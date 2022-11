Hepsor AS asutas tütarettevõtte Hepsor Kanada OÜ

English Estonian

Hepsor AS on alustanud tütarettevõtte asutamise protsessi Kanadas. Äsja Eestis asutatud uus ettevõte hakkab tulevikus Hepsori struktuuris hoidma Kanada tütarettevõtte osalust.

Kanada ettevõtte loomise eesmärk on sisenemine sealsele kinnisvaraarendusturule. Hetkel peetakse läbirääkimisi uue ettevõtte juhikandidaadiga ning otsitakse esimesi töötajaid. Reaalne tegevus Montreali peakontoris käivitatakse suure tõenäosusega märtsis-aprillis 2023. Ettevõtte esimese üheksa kuu eesmärgiks on kohaliku turu tundmaõppimine, partnerite võrgustiku ülesehitamine ja Hepsori jaoks sobilike turuniššide tuvastamine. Esimeste investeeringuteni ehk maa soetamiseni loodetakse jõuda 2024. aasta esimeses pooles.

„Kanada on maailma üks arenenumaid majandusi, mille ettevõtluskliima on erakordselt avatud ja uusi tulijaid toetav, riigil on tugev haridussüsteem ja väga hea rahvusvaheline maine,“ kommenteeris Hepsori nõukogu esimees Andres Pärloja. „Kinnisvaraarendaja jaoks kõige olulisem on see, et Kanada rahvastik kasvab ligi 500 000 inimese võrra igal aastal ning kvaliteetsest elamispinnast, aga ka lao- ja logistikapindadest on pidevalt puudus,“ lisas Pärloja.

