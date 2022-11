SATOlle ensi vuonna noin 1 000 uutta ja 500 peruskorjattua vuokrakotia

English Finnish

Vuonna 2023 valmistuu lähes tuhat uutta ja 500 peruskorjattua SATOn vuokrakotia. Pääkaupunkiseudun lisäksi uusia vuokrakoteja valmistuu Tampereelle ja Turkuun.



SATO hankkii ja rakennuttaa omistukseensa vuokra-asuntoja ja on mukana kaupunkien kanssa yhteistyössä kehittämässä kokonaisia asuinalueita. SATO on yksi Suomen suurimmista vuokranantajista ja yhtiö omistaa noin 25 000 vuokrakotia hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja palvelujen lähellä pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen työssäkäyntialueilla.



Tällä hetkellä SATOlla on rakenteilla useita uudiskohteita ja käynnissä on myös lukuisia peruskorjauksia.



”Ensi vuonna valmistuu yhteensä noin tuhat uutta ja noin 500 peruskorjattua vuokrakotia”, investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto sanoo.



Kaikki uudet vuokrakodit sijaitsevat SATOn strategian mukaisesti kasvukeskuksissa hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähellä, siellä missä uusille kodeille on kysyntää.



Vuonna 2023 valmistuvat uudet vuokrakodit



osoite vuokra-asuntoa, määrä muuttovalmis Espoo, Vermonniitty, Runoratsunkatu 15 135 helmikuu 2023 Tampere, Hervantajärvi, Heittoniitynkuja 5 132 maaliskuu 2023 Helsinki, Veräjämäki, Jokiniementie 48* 118 huhtikuu 2023 Helsinki, Veräjämäki Jokiniementie 46* 104 kesäkuu 2023 Vantaa, Hakunila, Raudikkokuja 7A ja B 161 heinäkuu 2023 Vantaa, Keimolanmäki, Lincolninaukio 4* 159 kesäkuu 2023 Turku, Skanssi, Sorakatu 9 77 marraskuu 2023 Espoo, Karakallio, Kotkatie 6* 100 joulukuu 2023



*Kohde on SATOn Osta vastuullisesti -koti, joka on riippumattoman vastuullisuusraadin arvioinnin mukaan muita tarjolla olevia vaihtoehtoja kestävämpi valinta. A-energialuokan taloissa energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, lämmitysmuotona on maalämpö ja niiden suunnittelussa on huomioitu muun muassa käytettävyys, huollettavuus ja muuntojoustavuus. Lisätietoja https://www.ostavastuullisesti.fi/tuote-osasto/asuminen/asunnot/





Peruskorjauksesta valmistuu 500 vuokrakotia Helsinkiin



SATO peruskorjaa omistamiaan vuokrakoteja ja taloja elinkaariperiaatteiden mukaisesti. Vuosittain peruskorjauksesta valmistuu satoja koteja.



Viime vuonna asuntojen korjaamiseen ja laadun parantamiseen käytettiin 93,6 miljoonaa euroa, josta korjausinvestointeja oli yhteensä 75,9 miljoonaa euroa.



Ensi vuoden aikana peruskorjauksesta valmistuvat seuraavat SATOn omistamat vuokrakotitalot:



osoite vuokra-asuntoa, määrä muuttovalmis Helsinki, Etelä-Haaga, Ansaritie 1 30 tammikuu 2023 Helsinki, Pitäjänmäki, Piispantie 5 42 maaliskuu 2023 Helsinki, Etelä-Haaga, Ansaritie 3 30 kesäkuu 2023 Helsinki, Kallio, Castréninkatu 3 90 kesäkuu 2023 Helsinki, Etu-Töölö, Mechelininkatu 12−14 105 elokuu 2023 Vantaa, Martinlaakso, Raiviosuonmäki 3 84 elokuu 2023 Helsinki, Pohjois-Haaga, Näyttelijäntie 24 112 lokakuu 2023 Helsinki, Etelä-Haaga, Ansaritie 2-4 45 joulukuu 2023

Lisätietoa uusista valmistuvista ja peruskorjatuista vuokrakodeista löytyy: www.sato.fi/tulossa



