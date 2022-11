Casino777.be voegt Gaming Corps toe aan portfolio

English Dutch French

BRUSSEL, België, Nov. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casino777.be – Belgiës favoriete online casino – heet de in Zweden gevestigde provider Gaming Corps welkom.

Casino777.be is actief op het Gaming1-technologieplatform en heeft er tot nu toe steevast hard aan gewerkt om een ​​sterke merkidentiteit neer te zetten en zijn gamesbibliotheek voortdurend uit te breiden, om zo telkens weer te schitteren met het nieuwste talent op het gebied van design, UX en graphics. Hun website is beschikbaar in vier talen, en zet zich in voor de creatie van een diverse spelomgeving waarin klanttevredenheid en veiligheid te allen tijde voorop staan.

De toevoeging van Gaming Corps aan het Casino777 portfolio van spelaanbieders maakt hoogtepunten uit hun catalogus beschikbaar voor Casino777-spelers. Hieronder vallen spectaculaire titels als Coin Miner, Cat Ching en Tikiz N Juice. Het Gaming Corps-portfolio bevat toonaangevende inhoud in zowel moderne Mine Game- en Multiplier-categorieën als klassieke casinoslots met de typische gewaagde artwork van Gaming Corps. Daarnaast is er hun luxueuze tafelspelreeks met Art Deco-thema te vinden.

Jean-Christophe Choffray, Head of Gaming bij Casino777.be, vertelde ons:

"Onze toewijding aan onze klanten betekent dat we onze provider-portfolio continu updaten, zodat we het beste talent in de industrie kunnen opnemen."

“We hadden Gaming Corps al een tijdje in het vizier, en we zijn zeer verheugd om ze nu aan boord te hebben. We garanderen dat hun brede scala aan casinospellen onze veeleisende klanten absoluut sterk zal aanspreken – ze zijn immers gewend aan het beste casino-entertainment dat er is.”

Alex Lorimer, Chief Operating Officer bij Gaming Corps, zei: “We zijn erg verheugd en trots om live te gaan met Casino777.be als onze eerste partner op de Belgische gereguleerde markt. Casino777.be is een ware marktleider in wat we hopen een succesvolle markt voor ons zal worden. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met hun casinoteam, om zo onze nieuwe, moderne contentstijl naar hun spelersbestand te brengen.”

Neem voor meer informatie contact op met pr@casino777.be

Over Casino777.be

Casino777.be is het platform voor online casino en sportweddenschappen van Casino de Spa; een van de oudste casino's ter wereld. Casino de Spa is onderdeel van de Ardent Group en kreeg in 2011 een Belgische licentie om online casinospellen aan te bieden op www.casino777.be . Vier jaar later kreeg het bovendien een licentie voor sportweddenschappen via www.bet777.be. Hiervoor opereert het merk via het technologieplatform dat is ontwikkeld door Gaming1 – de entertainmenttak van Ardent Group. Sindsdien heeft Bet777.be een sterke positie opgebouwd én behouden op de Belgische online gokmarkt, met een gevarieerd aanbod van live en pre-live gokmogelijkheden, evenals een spannende verscheidenheid aan functies.

Casino777.be biedt daarbij een breed scala aan gokkasten, oftewel slots, dobbelspellen en live dealers. Spelers kunnen bij Casino777.be het hele jaar door profiteren van talloze promoties, bonussen en gratis spins.

Eind 2021 lanceerde Casino777.be tevens zijn eigen 24-uurs roulette- en blackjackstudio. Het platform versterkte daarmee zijn stevige positie op de Belgische kansspelmarkt.

777.be streeft naar een balans tussen plezier en entertainment enerzijds, en veilig en verantwoord gokken anderzijds.

In 2019 sloot 777.be een exclusieve overeenkomst met onze eigen Hollywood-acteur Jean-Claude Van Damme voor verschillende tv-reclamecampagnes. In februari 2022 werd deze samenwerking vernieuwd met de creatie van een derde reeks advertenties.

Meer informatie: https://www.casino777.be/nl/

Over Gaming Corps

Gaming Corps is een spelontwikkelaar met als doel om originele inhoud voor Gaming en iGaming te ontwikkelen, en daarbij de selectieve gamer bovendien te bedienen met niche videogames en premium casinospellen. Hun iGaming-portfolio bestaat uit casinoslots, Multiplier Games, Mine Games en tafelspellen. Al deze spellen zijn doordrenkt met hun gaming-ervaring, wat te zien is aan de moderne, spannende inhoud. Het bedrijf is genoteerd aan Nasdaq First North Growth Market. Het Gaming Corps-hoofdkantoor bevindt zich in Zweden met ontwikkelingsstudio's in Malta en Oekraïne.

Meer informatie: www.gamingcorps.com

Over Gaming1

Gaming1 is een zeer belangrijke speler in de wereld van technologie. Het biedt zowel landgebaseerd als online entertainment (casino, sportweddenschappen en poker). De groep is met haar merken Circus en 777 echt toonaangevend op de Belgische kansspelmarkt, in B2B en B2C. Ze hebben inmiddels al meer dan 40 speelzalen, landgebaseerde casino's en speelclubs doorheen België, Frankrijk en Zwitserland.

Gaming1 wil haar klanten en partners keer op keer opnieuw een vlotte, plezante en innovatieve omnichannel-ervaring bieden. Het bedrijf heeft een eigen technologisch platform ontwikkeld dat continu blijft evolueren – dit stelt hun lokale en internationale partners in staat om hun online aanwezigheid te ontwikkelen. Gaming1 heeft daarnaast ook een eigen casinospelstudio. Het bedrijf heeft, in hun 30 jaar ervaring, een krachtig portfolio opgebouwd van sterke merken op lokaal en internationaal niveau. Gaming1 is enkel actief op gereguleerde markten, en streeft ernaar om een te allen tijde verantwoord en ethisch beeld van gaming te ontwikkelen. Tegenwoordig is de groep aanwezig in 10 landen wereldwijd, waaronder Portugal, Frankrijk, Nederland, en de Verenigde Staten met hun joint venture Gamewise, welke is opgericht met Amerikaanse gigant Delaware North.

De groep heeft meer dan 1.500 werknemers met 4 hubs (België, Frankrijk, Malta en Miami). Het hoofdkantoor is in Luik met meer dan 450 medewerkers.

Gaming1 maakt deel uit van Ardent Group – een vereniging van Luikse investeerders die er altijd naar streven om de economie in Wallonië actief en verantwoord te stimuleren middels ondernemende en maatschappelijke projecten.