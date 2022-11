Blue Diamond Resorts ofrece ahorros nunca vistos para Black Friday

English Spanish

TORONTO, Nov. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los ahorros de lujo llegan temprano este 2022 con la preventa del Black Friday de Blue Diamond Resorts. A partir del 21 de noviembre, los viajeros podrán reservar sus próximas vacaciones con ahorros de hasta $152 USD por noche para dos adultos, gracias al descuento de hasta el 20% que ofrece en sus propiedades en México, República Dominicana, Costa Rica, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Granada.



Tras el éxito obtenido en los últimos años y por demanda de huéspedes nuevos y recurrentes, la compañía de gestión hotelera dará acceso temprano a las mejores ofertas de todo el año que estarán disponibles para sus marcas Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Mystique by Royalton y Planet Hollywood Hotels & Resorts, sólo por tiempo limitado antes de que termine la oferta el 25 de noviembre 2022.

Esta es la primera vez que Blue Diamond Resorts ofrece ahorros tan altos al mercado, lo que permite a sus clientes vivir la experiencia de lujo todo incluido que la compañía ha estado ofreciendo con éxito durante poco más de una década.

Con un amplio portafolio de resorts en el Caribe que van desde paraísos familiares hasta vibrantes escapadas para parejas, solteros y viajeros solos, Blue Diamond Resorts ofrece unas vacaciones inigualables que se ajustan a todo tipo de personalidad y presupuesto. Aquellos que buscan celebrar tradiciones y pasar tiempo junto a sus seres queridos con todo incluido, pueden elegir entre las amenidades All-In Luxury® de Royalton Luxury Resorts y las auténticas vacaciones de película de Planet Hollywood Hotels & Resorts para disfrutar al estilo Vacation Like a Star™. Mientras que Mystique by Royalton brinda una experiencia boutique para conectar con sus alrededores en locaciones a Millas de lo Ordinario.

Los vacacionistas en búsqueda de una escapada sólo para adultos pueden relajarse o irse de fiesta en los efervescentes Royalton CHIC Resorts. También pueden reavivar conexiones significativas en Hideaway at Royalton Resorts con instalaciones All-In Luxury® o disfrutar unas vacaciones temáticas frente a la playa en Planet Hollywood Adult Scene Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only.

Los clientes que reserven durante la oferta pueden viajar en cualquier momento entre el 21 de noviembre 2022 y el 23 de diciembre 2023. Los precios pueden variar por propiedad, temporada y tipo.

Para más información visite www.royaltonresorts.com, www.planethollywoodhotels.com and www.mystiqueresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts , una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.