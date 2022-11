EssilorLuxottica: Brunello Cucinelli ed EssilorLuxottica, insieme per il prossimo decennio

English French Italian

Comunicato Stampa

Brunello Cucinelli ed EssilorLuxottica, insieme per il prossimo decennio

La Casa di Moda di Solomeo ed EssilorLuxottica hanno firmato un importante accordo che renderà ancora più solido il legame tra le due realtà

Milano, 21 novembre 2022 – La Casa di Moda Brunello Cucinelli ed EssilorLuxottica hanno firmato, presso Casa Cucinelli in Milano, un accordo esclusivo di licenza avente ad oggetto la progettazione, produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole “Brunello Cucinelli”, che legherà le due realtà per il prossimo decennio.

Il nuovo accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 e durerà fino al 31 dicembre 2032, con la prima collezione che uscirà nel primo trimestre 2024, e rappresenta un’estensione della collaborazione in corso tra le due società, che aveva visto nel 2021 il lancio della prima capsule di occhiali con il logo Brunello Cucinelli e Oliver Peoples, esclusivo marchio di EssilorLuxottica.

La partnership trova ispirazione nella cultura e nella bellezza e si fonda sulla passione condivisa per la qualità superiore, l’altissima artigianalità, l'estetica raffinata e l'approccio sobrio al lusso.

Prosegue così il bellissimo rapporto già negli anni consolidatosi in virtù di una comune visione, attenzione al bello, al gusto e all’eleganza dello stile italiano, ma al tempo stesso anche di relazioni umane basate sulla reciproca stima e fiducia.

Si tratta di una significativa proiezione nel tempo, pensata anche per rinsaldare ulteriormente l’intesa tra le future generazioni delle rispettive imprese, come è nella speranza di Brunello Cucinelli e dei suoi famigliari, che hanno sempre avuto in Leonardo Del Vecchio un modello di grande umanità oltre che di grande classe e raffinata competenza.

Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda ha commentato:

«Questa scelta che abbiamo condiviso con la stimatissima EssilorLuxottica è molto di più di una firma. È un atto di reciproco affetto e stima tra due realtà che nascono dalla passione per la bellezza e per la cura delle cose fatte per bene. Con il compianto Leonardo Del Vecchio, del resto, ho sempre avuto un rapporto speciale e non dimenticherò mai quando mi disse: “Guarda Brunello, non so se gli occhiali sono belli, quello che posso dirti è che sono fatti nel miglior modo possibile”. È una frase che sento molto vicina al mio modo di vedere il lavoro. Poi ho nel cuore quando, negli ultimi giorni della sua vita parlava della “bella fabbrica” di Agordo: per me è valso come una vera e propria ispirazione e, non a caso, il nostro costante impegno è diretto proprio a rendere sempre più bella la nostra fabbrica di Solomeo. Anche per questo sono profondamente fiducioso per questa preziosa intesa che le nostre rispettive, nuove generazioni sono chiamate a coltivare per l’avvenire».

Francesco Milleri, Presidente e CEO di EssilorLuxottica ha commentato:

«Siamo entusiasti di continuare il nostro viaggio con Brunello Cucinelli, un marchio di lifestyle di lusso che rappresenta il glamour dello stile italiano contemporaneo. Attraverso le nostre nuove collezioni, continueremo a offrire ai consumatori di tutto il mondo occhiali dal design e dalla lavorazione meravigliosi che incarnano il meglio dello stile Brunello Cucinelli».

***

Casa di Moda Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli S.p.A. è una Casa di Moda italiana – fondata nel 1978 dall’omonimo stilista e imprenditore e quotata al Mercato Telematico di Borsa Italiana – che opera nella creazione di manufatti di lusso. La nostra Casa di Moda, da sempre radicata nel borgo medievale di Solomeo, è considerata espressione autentica dell’idea di “Capitalismo Umanistico”, capace di conciliare una crescita costante e solida con una filosofia imprenditoriale volta ai grandi temi dell’Armonia con il Creato e dell’Umana Sostenibilità. Specialista per le produzioni in cashmere, il brand è ritenuto tra i più esclusivi del prêt-à-porter chic, riconosciuto in tutto il mondo come espressione di lifestyle quotidiano. La combinazione di modernità e artigianalità, di eleganza e creatività, di passione e valori umani rendono Brunello Cucinelli tra i più esclusivi e ammirati testimonial del gusto italiano nel mondo, interpretando autenticamente quei valori di sartorialità e alta artigianalità caratteristici del Made in Italy e peculiari del territorio umbro, sapientemente coniugati con l’attenzione all’innovazione e alla contemporaneità dello stile. Attraverso un percorso di crescita sano, equilibrato e sostenibile, il grande obiettivo dell’impresa è quello di provare a realizzare profitti con etica e armonia, nel pieno rispetto della dignità morale ed economica delle oltre 2.100 Umane Risorse che lavorano direttamente per l’azienda, e per tutti coloro vi collaborano. Corporate website: www.brunellocucinelli.com

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio e vivere meglio. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 180.000 dipendenti, nel 2021 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma consolidati di 21,5 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com.

***

