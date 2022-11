English Finnish

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 21.11.2022 klo 19.15

Marimekko Oyj: Omien osakkeiden hankinta 21.11.2022

Marimekko Oyj (LEI: 74370053IOY42B9YJ350) on hankkinut 21.11.2022 omia osakkeitaan (ISIN FI0009007660) omistukseensa seuraavasti:

Päivämäärä 21.11.2022 Pörssikauppa Osto Osakelaji MEKKO Osakemäärä 10 500 Keskihinta/osake 9,0236 euroa Kokonaishinta 94 747,80 euroa



Marimekko ilmoitti 14.11.2022 käynnistävänsä omien osakkeiden hankinnan Marimekon varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella. Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti hankitut osakkeet voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovuttaa tai mitätöidä. Yhtiön hallussa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 62 790 omaa osaketta.

Yksityiskohdat hankinnoista ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Marimekko Oyj:n puolesta

EVLI OYJ

Lauri Vehkaluoto





Lisätietoja:

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa ja tuotteiden brändimyynti 376 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com.

