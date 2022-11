Les Ulis, le 22 novembre 2022

Lexibook présente Power Unicorn®, sa nouvelle licorne programmable intelligente !





Le groupe Lexibook® étoffe sa gamme de produits ludiques et éducatifs en lançant Power Unicorn®, la nouvelle meilleure amie des enfants !

Référence Lexibook : UNI01

Power Unicorn® est un robot doté de nombreuses fonctions motrices, ludiques et éducatives. Il a spécialement été pensé pour amuser les enfants et les accompagner dans leur développement au quotidien !

Une licorne savante !

Ses nombreux effets lumineux lui donnent un air vif et attachant. Programmable, elle se contrôle dans toutes les directions, et suit tous les gestes et mouvements que l’enfant lui apprend. Power Unicorn® connaît aussi de nombreuses chorégraphies et danse en rythme avec la musique ! Tactile, elle aime la compagnie et réagit aux caresses en se mettant à danser.

Un véritable animal de compagnie !

Plus qu’un simple robot, elle se comporte en véritable animal de compagnie. Sur commande, elle réalise toutes les actions demandées : s’assoir, s’allonger, et même dire bonjour ! Attachante et magique, Power Unicorm® réalise des cabrioles, des pirouettes, des chorégraphies et peut même répéter les enchaînements que l’enfant lui apprend !

L’apprentissage n’a jamais été aussi fun !

Cette licorne facilite également l’apprentissage des nombres pour les enfants en hennissant le nombre de fois demandé via la télécommande. Apprendre à compter n’a jamais été aussi drôle ! Elle sait également imiter les autres animaux, faire du yoga ou même des pompes ! Elle n’attend plus que son compagnon de jeu !

Référence Lexibook : Power Unicorn est disponible dans l’ensemble de la distribution au PVPC de 69.99€.

A propos de Lexibook®

Lexibook®, leader européen des produits électroniques de loisirs sous licenses pour enfants, est propriétaire aujourd’hui de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech®, Crosslander®, etc. Grâce à ses licences fortes et internationales ainsi qu’à ses produits à forte valeur ajoutée, le groupe ne cesse de s’accroître. Ce succès s’explique également par une politique d’innovation qui permet de développer leur gamme de produits à l’international. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext : 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde!

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

