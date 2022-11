Les Ulis, le 22 novembre 2022





Lexibook® étoffe sa nouvelle marque éco-responsable et lance un sudoku en bois avec livret d’apprentissage !

Lexibook® répond aux actuels besoins et préoccupations environnementaux des consommateurs à travers sa nouvelle marque de découverte récréative soucieuse de l’environnement : Bio Toys®. Cette gamme en matières naturelles et respectueuse de l’environnement reflète parfaitement l’identité du groupe ; une entreprise innovante aux produits pédagogiques et divertissants.

Un jeu de Sudoku en bois pour muscler son cerveau tout en s’amusant !

Ce fantastique jeu de sudoku est idéal pour vous permettre de développer votre capacité de concentration, votre esprit logique et votre mémoire de manière ludique !

Grâce à son livret d’apprentissage de 100 puzzles et ses 89 pièces, vous progressez à votre rythme en jonglant avec les différents niveaux de difficulté !

Partagez des moments inoubliables !

Spécialement conçu pour vous accompagner dans la maitrise du Sudoku, il comporte des carreaux double face rouge et noir, pour essais et erreurs.

Vous pouvez aussi bien y jouer seul ou à plusieurs et l’emporter partout avec vous de par son tirroir de rangement et son design ergonomique !

Ce sudoku Bio Toys® est le parfait accessoire pour partager des moments inoubliables en famille ou entre amis !

Référence : JGW150

Voir la vidéo : https://youtu.be/ns4l1m6IeUc



Le JGW150 sera disponible dans l’ensemble de la distribution à partir de novembre 2022 aux PVPC de 29.99 € TTC.

