Kesla Oyj



Muutokset johto/hallitus/tilintarkastus

Sisäpiiritieto: Marko Pekkola nimitetty Kesla Oyj:n toimitusjohtajaksi

KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.11.2022 klo 8.30

Kesla Oyj:n hallitus on nimittänyt Marko Pekkolan (DI, s. 1969) Keslan toimitusjohtajaksi 22.11.2022 alkaen. Pekkola on työskennellyt aiemmin Neste Oyj:n palveluksessa vastaten viimeksi yhtiön Öljytuotteet-liiketoimintayksiköstä. Tätä ennen Pekkola on toiminut liiketoiminnan johtotehtävissä Stora Ensolla ja M-realilla.

”Keslan tavoitteena on kasvaa nykyisestä kokoluokastaan, mikä tarkoittaa yhtiön siirtymistä uuteen kehitysvaiheeseen. Toivotan Marko Pekkolan lämpimästi tervetulleeksi. Hän on kokenut kansainvälisen liiketoiminnan johtaja, jolla on syvää osaamista tuotannon johtamisesta, meriittejä innovatiivisten liiketoiminta- ja muutosstrategioiden sekä kannattavan kasvun rakentamisesta”, sanoo Keslan hallituksen puheenjohtaja Vesa Tuomi.

”Pidän etuoikeutena päästä johtamaan perinteistä suomalaista kansainvälisesti toimivaa yritystä, jolla on vahva kumppanuus niin henkilöstön kuin muiden sidosryhmien kanssa, joustava tuotanto, vahva toimialaosaaminen ja markkina-asema sekä hyvä brändi. Tuon Keslaan uutta ajattelua ja näkökulmaa ja uskon, että voimme yhdessä Keslan henkilöstön ja kumppanien kanssa viedä yhtiön liiketoiminnan uudelle tasolle, niin kasvun kuin muun menestyksen osalta”, Marko Pekkola kommentoi.

Pekkolan nimityksen myötä Keslan toimitusjohtajana vuodesta 2015 toiminut Simo Saastamoinen jättää tehtävänsä tänään.

”Simo Saastamoinen on luotsannut Keslaa ensin talousjohtajan ja sitten toimitusjohtajan roolissa. Haluan hallituksen puolesta lämpimästi kiittää Simo Saastamoista kuluneista kymmenestä vuodesta ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää jatkossa”, sanoo Vesa Tuomi.

”Keslan henki tulee hyvin ilmi ”Proud Member of the Kesla Squad” sloganista, jolla olemme viestineet niin yrityksen henkilöstölle kuin sidosryhmillemmekin ammattiylpeydestämme ja yhteisöllisyydestämme. Tässä hengessä luovun vetovastuustani ja kiitän yhtiön koko henkilöstöä ponnistelustanne yhtiön kehittämiseksi sekä hallitusta saamastani arvokkaasta tuesta roolissani. Uskon, että Kesla kehittyy ja menestyy tulevina vuosina - siihen yhtiöllä on hyvät eväät”, toivottaa Simo Saastamoinen.

Keslan strategiakausi ulottuu vuoteen 2023. Yhtiö tulee tarkastelemaan strategiaansa sekä päivittämään Keslan taloudelliset tavoitteet vuoden 2023 aikana.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Vesa Tuomi, hallituksen puheenjohtaja

Puh. +358 400 604922

Sposti vesa.tuomi@kesla.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 65 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.