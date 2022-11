3. kvartal 2022: Jobindex leverer tilfredsstillende resultat

Jobmarkedet fortsat stærkt - men fald i annonceringen ved overgang til årets sidste kvartal indikerer kommende nedgang

Jobindex' nettoomsætning i 1.-3. kvartal 2022 lå på 340 mio. kr., 9% højere end samme periode sidste år

Overskud før skat steg med 7% til 138 mio. kr. mod 129 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021

Antallet af betalte jobannoncer er fortsat højere end før corona

Fortsat høj omsætning og annoncering

3. kvartal var for Jobindex præget at høj, men faldende omsætning: Således var periodens nettoomsætning 100 mio. kr. mod 105 mio. kr. året før. Kvartalets resultat før renter og skat var 43 mio. kr. mod 51 mio. kr. sidste år.

"Antallet af betalte jobannoncer på Jobindex ligger på 120% af niveauet før corona, hvilket er udtryk for et fortsat stærkt jobmarked i mange brancher", siger Kaare Danielsen, direktør for Jobindex.



Opbremsning ved indgangen til 4. kvartal

"Ved starten af dette kvartal oplever vi dog et fald i antallet af jobannoncer på internettet", fortsætter han: "Faldet er ikke jævnt fordelt, og selvom vi fortsat tror mest på 'en blød landing' på jobmarkedet, så er det værd at bemærke, at antallet af jobannoncer indenfor bl.a. salg er nedadgående. Det er en indikator på, at virksomhederne er blevet mindre optimistiske om fremtiden. De forventer, at forbrugerne vil være mere tilbageholdende, og er derfor knap så villige til at investere i øget salg og opdyrkning af nye markeder."



Uændrede forventninger til resultatet

De øvrige forretningsområder i Jobindex-koncernen i Computerworld og it-jobbank har fortsat en god og stabil drift.

Jobindex fastholder forventninger om en omsætning i niveauet 450 mio. kr. og et overskud før renter og skat i niveauet 170 mio. kr. for hele regnskabsåret 2022.

