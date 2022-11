French English

Capgemini acquiert 23red afin de renforcer sa capacité à mener des campagnes pour des marques responsables et engagées au Royaume-Uni

Paris, 22 novembre 2022 – Capgemini annonce aujourd’hui avoir acquis 23red, agence créative basée au Royaume-Uni, qui accompagne des clients principalement dans le secteur public et caritatif. Société engagée, 23red est spécialisée dans le développement de marques et de campagnes qui ont un impact positif sur les comportements et la vie des gens. L’opération a été signée et complétée le 17 novembre.

Grâce à ses analyses pointues, à son expertise en planification stratégique et à ses idées créatives plusieurs fois récompensées, 23red aide les plus grandes entreprises, associations et organismes publics à faire évoluer les comportements de leur audience. Basée à Londres, son équipe d’experts accompagne des clients tels que l’Etat britannique à travers des projets porteurs d’actions immédiates et de changement à long terme. A travers ces projets, elles atteignent leur public en utilisant les canaux les plus pertinents, au plus près du point d’achat, d’influence ou d’inflexion. L’équipe 23red sera intégrée à frog, part of Capgemini Invent, au Royaume-Uni.

« Les organismes publics et caritatifs font de plus en plus appel aux données et aux technologies digitales pour véritablement créer une relation avec leurs audiences cibles. C’est particulièrement pertinent pour les campagnes d’information publiques ou sociétales, ou les campagnes de communication caritatives, déclare Cyril Garcia, Directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. Les compétences de 23red en la matière vont permettre à nos équipes britanniques de répondre à la demande croissante pour nos services ‘customer first’ pour les entreprises responsables et engagées qui sont également un levier clé de croissance pour le Groupe. Je suis ravi de les accueillir chez Capgemini. »

« En tant qu’entreprise engagée nous avons senti que nos valeurs et notre culture étaient parfaitement en ligne avec celles du groupe Capgemini. Cela a été un critère clé pour nous, poursuit Jane Asscher, Directrice Générale et fondatrice de 23red. Nos clients dans le secteur public et caritatif vont bénéficier de l’envergure mondiale et de la palette d’expertises sectorielles de Capgemini. Nous sommes enthousiasmés par l’étendue des services que fournit le Groupe à de nombreuses marques mondiales, et par les formidables opportunités de carrières que cela ouvre pour nos équipes. »

