Correction: Huhtamäen korkean tarkkuuden teknologialla tuotetaan kotikompostoitavia paperipohjaisia kahvikapseleita Nespressolle ja miljoonille kahvin ystäville

Huhtamäki aloitti vuoden 2021 alussa kumppanuuden Nespresson kanssa kehittääkseen kestävän kotikompostoitavan paperivalmisteisen kahvikapselin. Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja ja Nespresso yksi maailman johtavista kahvibrändeistä. Yhteistyössä hyödynnetiin lean-lähestymistapaa tuote- ja prosessikehityksessä, mikä mahdollisti tuotteen tuonnin markkinoille ennätysajassa. Huhtamäen korkean tarkkuuden teknologia mahdollistaa puukuitujen muovaamisen haastaviin muotoihin suurella tarkkuudella – millimetrin murto-osaan asti.

Nespresso lanseerasi kotikompostoituvan paperivalmisteisen kahvikapselin Ranskassa eilen 21.11.2022. Kapseli on merkittävä innovaatiokehitys kiertotaloudelle ja harppaus kuluttajille ympäri maailmaa.

Avaintiedot:

Huhtamäen kehittämä sileiksi muovatuille kuiduille tarkoitettu korkean tarkkuuden teknologia muuntaa puumassakuidut pakkausratkaisuiksi, joita voidaan soveltaa lukemattomiin erilaisiin sovelluksiin kuluttajille.

Patentoitu korkean tarkkuuden teknologia on osa yrityksen blueloop® -brändilupausta, joka vastaa Huhtamäen vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kotona kompostoitavat paperivalmisteiset Nespresso-kahvikapselit lanseerattiin ensimmäisenä Pariisissa, Ranskassa 21.11.2022. Kapseleita pilotoidaan aluksi kuluttajille Ranskassa ja Sveitsissä keväällä 2023 ennen kuin ne otetaan käyttöön laajemmin.

Paperivalmisteiset kahvikapselit on valmistettu puukuidusta, joka on hankittu vastuullisesti Euroopan metsistä. TÜV on sertifioinut kahvikapselit kotikompostoitaviksi sekä kompostoitaviksi ruokajätteen keräysjärjestelmissä.

Kahvikapselit suojaavat kahvin laatua ja tuoreutta samalla varmistaen, että kapselit toimivat vaaditulla tavalla. Tämä mahdollistaa Nespresso-brändille tärkeän kahvin korkean laadun – makuelämyksestä tinkimättä.

"Olemme iloisia yhteistyöstä Nespresson kanssa ja ylpeitä siitä, että olemme voineet mahdollistaa tämän ainutlaatuisen kiertotaloutta edistävän kotikompostoitavan paperivalmisteisen kapselin kehityksen. Tämä läpimurtoinnovaatio on tulosta kuidun, luonnollisen uusiutuvan materiaalin, yhdistämisestä patentoituun korkean tarkkuuden teknologiaamme. Sen ansiosta pystymme tarjoamaan kestävän vaihtoehdon Nespresson ystäville. Kapselit valmistetaan blueloop®-brändilupauksemme mukaisesti: strategiassamme olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.”, kertoo Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja.

Huhtamäki on sitoutunut tuottamaan vastuullisia pakkausratkaisuja, joilla on positiivinen ympäristövaikutus. Yritys tekee yhteistyötä innovatiivisten kuluttajabrändien kanssa suunnitellakseen uudelleen pakkausten tulevaisuuden. Tämä kumppanuus osoittaa, kuinka innovaatiot ja yhteistyö voivat edistää kiertotaloutta ja ilmastotekoihin osallistumista muuttamalla toimintaa kohti hiilineutraaliutta muita kestävän kehityksen ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia unohtamatta.

Uskomme tämän teknologian muuttavan ajatusmalleja siitä, miten voimme hyödyntää uusiutuvaa puukuitua komplekseissa elintarvikepakkauksissa. Tämä innovaatio avaa uusia mahdollisuuksia kuidun käytölle. Huhtamäen korkean tarkkuuden teknologian ansiosta voimme hyödyntää uusiutuvan puukuidun tuomia kestävän kehityksen etuja kasvavassa valikoimassa pakkausratkaisuja, jotka tarjoavat ylivoimaista toimivuutta, pitävät huolen ruoan hygieniasta ja säilyttävät sen laadun.

Tämä teknologia on peliä muuttava virstanpylväs vastuullisissa pakkausratkaisuissa – ei vain paremman kestävyyden ja elintarvikkeiden säilyvyyden, vaan myös uusien käyttömahdollisuuksien vuoksi. Uskomme, että tulevaisuudessa pystymme korvaamaan teknologialla esimerkiksi korkit ja sulkijat, jotka tällä hetkellä valmistetaan muovista tai metallista. Mahdollisia käyttökohteita ovat myös tarjottimet tai astiat, joissa on uudelleenavattava ja -suljettava kansi.

Lisätietoa Huhtamäen patentoidusta korkean tarkkuuden teknologiasta löytyy täältä: Huhtamaki Fiber Solutions – The Future Redesigned .





Huhtamäestä:

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.