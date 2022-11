Jeito Capital investit dans CatalYm Jeito Capital investit dans CatalYm société biopharmaceutique allemande spécialisée en immuno-oncologie

Jeito Capital investit dans CatalYm

société biopharmaceutique allemande spécialisée en immuno-oncologie

Jeito Capital co-dirige un financement de série C de 50 millions d'euros avec Brandon Capital.

CatalYm est une société biopharmaceutique allemande au stade clinique, développant de nouvelles immunothérapies contre le cancer, avec de premières données cliniques prometteuses chez les patients atteints de tumeurs avancées.

Avec ce premier investissement en Allemagne dans une Biopharma au stade clinique dans le domaine de l’immuno-oncologie, Jeito Capital renforce son portefeuille déjà solide et diversifié de sociétés biopharmaceutiques dans des domaines thérapeutiques dans lesquels les besoins non satisfaits sont très importants.





Paris, France, 22 novembre 2022 - Jeito Capital (« Jeito »), société de Private Equity internationale et indépendante de premier plan, spécialisée dans le domaine de la biopharmacie, a annoncé avoir co-dirigé un financement de série C de 50 millions d’euros dans la société CatalYm, avec Brandon Capital et la participation des investisseurs historiques Forbion, BioGeneration Ventures, Novartis Venture Fund, Vesalius Biocapital III, Bayern Kapital, et Coparion. CatalYm, issue de la recherche de l'université de Würzburg, fondée en 2016 et basée à Munich (Allemagne), est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe de nouvelles immunothérapies pour lutter contre le cancer.

Son candidat médicament principal, le visugromab, est un anticorps monoclonal conçu pour neutraliser la protéine GDF-151, qui est physiologiquement un régulateur clé de la tolérance fœto-maternelle. Ce produit phare de CatalYm est entré dans les études cliniques de phase 2 chez les patients atteints de tumeurs solides récidivantes/réfractaires à un traitement précédent anti-PD1/-PD-L1. En oncologie, le GDF-15 sécrété agit en qualité de régulateur clé de l'activation des cellules immunitaires et comme un inhibiteur de l'infiltration des cellules immunitaires dans les tissus tumoraux.

Ce tour de financement permettra de poursuivre le développement les études cliniques de phase 2 du visugromab dans un premier temps. Ce développement est basé sur des résultats convaincants d’efficacité et de durabilité chez des patients en dernière ligne de traitement, en phase 1, et sur le taux de réponse et la durabilité de l’essai clinique en cours GDFATHER-22. Dans le cadre de la phase 2 en cours, les études recruteront des patients dans des centres cliniques en Europe et aux États-Unis.

Conformément à sa stratégie d'investissement visant à soutenir le développement des sociétés biopharmaceutiques européennes les plus prometteuses avec un potentiel de croissance et d'accélération, Jeito a sélectionné cette société en phase clinique avec un potentiel important d'expansion à un large spectre d'indications cancéreuses. Dr Andreas Wallnoefer, Partner au sein de Jeito, rejoint le conseil d’administration de la société CatalYm.

En 2022, Jeito a continué à construire un portefeuille de sociétés biopharmaceutiques diversifiées, tant par les domaines thérapeutiques que leurs stades de développement. Avec CatalYm, Jeito réalise son premier investissement en Allemagne, qui possède un écosystème biopharmaceutique très dynamique et internationalement reconnu. La société internationale indépendante de capital-investissement dédiée à la biopharmacie poursuit son ambition d'investir dans des sociétés biopharmaceutiques proposant des thérapies révolutionnaires qui apportent un grand bénéfice aux patients. Jeito a clôturé son fonds Jeito I à €534 millions en septembre 2021 et a investi dans des sociétés biopharmaceutiques très prometteuses, avec le potentiel de devenir des leaders de marché : en France, en Belgique, au Danemark, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Dr Rafaèle Tordjman, MD, PhD, Fondatrice & Présidente de Jeito, a commenté : « Nous sommes ravis de co-diriger ce nouveau tour de financement de CatalYm afin d'accélérer son développement clinique et de soutenir sa recherche de pointe au profit des patients gravement malades et sans solution thérapeutique satisfaisante. Jeito a sélectionné cette société en phase clinique qui a déjà démontré de premiers signes cliniques d’activité pour les patients en rechute sévère, et se distingue comme l’une des approches les plus prometteuses d’avancées médicales dans le domaine des immunothérapies pour le traitement de nombreux cancers. Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe très expérimentée de CatalYm. »

Dr. Andreas Wallnoefer, Partner au sein de Jeito, a ajouté : « Visugromab a montré des résultats très prometteurs en renforçant la réponse immunitaire pour combattre le cancer dans les premiers essais, ce qui a entraîné des réponses remarquables chez des patients atteints de tumeurs avancées et traités en dernières lignes. Le médicament a un grand potentiel pour améliorer la vie des patients et à faire partie des classes de thérapie immunitaire contre le cancer, étant donné son fort profil d'efficacité et sa bonne tolérance. »

Dr. Phil L’Huillier, PDG de CatalYm, a conclu : « Le succès de ce tour de financement de série C, fondé notamment sur des données cliniques solides, montre que le visugromab a le potentiel de transformer le paysage de l'immuno-oncologie en tant que futur traitement anti-cancéreux fondé sur l’immunothérapie. Nous sommes très reconnaissants de bénéficier de l'engagement de nos nouveaux investisseurs Jeito et Brandon Capital et de nos investisseurs historiques qui nous permettra de poursuivre le développement clinique de notre programme principal en vue des études pivots. »

À propos de Jeito Capital

Jeito Capital est une société d’investissement internationale de premier plan qui a développé une approche axée sur les bénéfices patients, et qui finance la croissance et accélère l’innovation médicale de pointe. Avec 534 millions d’euros sous gestion, et un portefeuille déjà solide de compagnies diversifiées, Jeito soutient et accompagne les entrepreneurs grâce son équipe pluridisciplinaire d’experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l’émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants à travers le monde, et notamment en Europe et aux États-Unis, au bénéfice des patients. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.jeito.life, ou suivre @Jeito_life sur Twitter ou LinkedIn

À propos de CatalYm

CatalYm a identifié le GDF-15 comme un régulateur central du système immunitaire dans le microenvironnement tumoral. CatalYm est la première biopharma à inverser l'immunosuppression médiée par le GDF-15 pour induire une puissante réaction immunitaire antitumorale dans les tumeurs non réactives. Le programme principal de CatalYm, visugromab, est sur le point de démontrer une preuve de concept clinique dans plusieurs indications de tumeurs solides, ce qui élargira l'horizon de traitement des immunothérapies actuelles et futures.

À propos du Visugromab (CTL-002)

Visugromab, anciennement connu sous le nom de CTL-002, est un anticorps monoclonal conçu pour neutraliser le Growth Differentiation Factor-15 (GDF-15) produit par la tumeur. Il a été démontré que la sécrétion de GDF-15 par la tumeur empêche la migration des cellules T dans la tumeur et supprime la fonction des cellules T et la réponse immunitaire adaptative dans le microenvironnement de la tumeur. Cela permet à la tumeur d'échapper au système immunitaire et de devenir résistante aux soins standards et aux approches d'immunothérapies actuelles telles que les inhibiteurs de points de contrôle. Visugromab contrecarre ces mécanismes immunosuppresseurs en neutralisant le GDF-15, en augmentant l'infiltration des cellules immunitaires dans la tumeur, en améliorant à la fois l'amorçage des cellules T par les cellules dendritiques et la destruction de la tumeur par les cellules T et les cellules NK.

