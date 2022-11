Copenhagen Capital A/S – Periodemeddelelse for 3. kvartal 2022

Copenhagen Capital A/S afgiver periodemeddelelse for 3. kvartal 2022. Selskabet offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Driften af ejendommene forløber som forventet, der er generelt en lav tomgang i porteføljen. Selskabet har i perioden skråkonverteret fastforrentet gæld for ca. kr. 72 mio. hvilket betyder, at der realiseret en gevinst på ca. kr. 13 mio.

Copenhagen Capital A/S forbereder udstedelsen af den nye aktieklasse ”40% Præferenceaktier 2032”, som skal erstatte den eksisterende aktieklasse ”8% Præferenceaktier 2024”. Selskabet har til hensigt, primo 2023, at fremsætte et betinget tilbud til de nuværende aktionærer i klassen ”8% Præferenceaktier 2024” om indløsning, betinget af at der for provenuet tegnes aktier i den nye aktieklasse ”40% Præferenceaktier 2032”. Det vil tillige være muligt for nye aktionærer at tegne ”40% Præferenceaktier 2032”.

Copenhagen Capital A/S fastholder forventningerne til 2022 om et resultat af primær drift mellem 17,0 mio. og kr. 20,0 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Der forventes samlet for året positive værdireguleringer.

Efter frasalg af ejendomme og stigende renter, forventer selskabet for 2023 et resultat af primær drift mellem kr. 15 mio. og kr. 18 mio. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Resultatet kan påvirkes af køb/salg af ejendomme og af renteudviklingen.

”Regnskabsåret 2022 tegner til at blive endnu et godt år for Copenhagen Capital A/S, hvor driftsindtjeningen (EBVAT) overgår sidste års” udtaler direktør Rasmus Greis og fortsætter ”Vi har fortsat fokus på driften af kerneforretningen. Med introduktionen af den nye Præferenceaktieklasse styrkes Copenhagen Capital A/S´s langsigtede kapitalstruktur og likviditetsberedskab, så vi kan agere på de muligheder for opkøb af yderligere ejendomme, som kan opstå i et usikkert marked”

Finanskalender for 2023

Årsregnskab 2022 – Tirsdag d. 7. marts

Generalforsamling 2023 – Torsdag d. 27. april

Periodemeddelelse 1. kvartal 2023 – Tirsdag d. 23. maj

Delårsrapport 1. halvår 2023 – Tirsdag d. 22. august

Periodemeddelelse 3. kvartal 2023 – Tirsdag d. 21. november

