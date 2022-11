Sondage Ipsos : Près de la moitié des Canadiens (47 %) préfèrent recevoir des cadeaux de bienfaisance que des cadeaux matériels pour les fêtes

English French

TORONTO, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les résultats d’un nouveau sondage Ipsos mené pour le compte de CanaDon , la plus grande plateforme de dons et de collecte de fonds au Canada, ont été publiés aujourd’hui. Ils révèlent que pour les fêtes, près de la moitié des Canadiens (47 %) préféreraient recevoir un don de bienfaisance qui a un impact tel qu’une carte-cadeau de bienfaisance , une carte électronique ou un cadeau de bienfaisance au lieu d’un cadeau matériel comme un chandail, des billets de cinéma, des bougies, des livres ou des articles de technologie. Le sondage révèle également qu’un Canadien sur trois (35 %) réduira ses dépenses pendant cette période alors que la crise de l’abordabilité et l’incertitude économique occupent tous les esprits.

« Les fêtes de fin d’année sont un moment crucial pour les organismes de bienfaisance qui recueillent des fonds pour soutenir des programmes et des services tout au long de l’année, a déclaré Jane Ricciardelli, cheffe de l’exploitation et cheffe de la direction par intérim de CanaDon. Avec 22 % des Canadiens qui prévoient avoir recours à des services caritatifs essentiels comme de la nourriture et un logement au cours des six prochains mois, les dons de bienfaisance sont un excellent moyen de montrer à vos proches que vous tenez à eux tout en soutenant les communautés dans le besoin. »

Des fêtes placées sous le signe de l’épargne

Avec des taux d’inflation élevés, des taux d’intérêt en hausse et une récession imminente, le sondage Ipsos indique que les Canadiens ont l’intention de réduire leurs dépenses pour les fêtes de cette année. Un Canadien sur trois (35 %) s’attend à dépenser moins en cadeaux cette saison, tandis que presque le même nombre de Canadiens (31 %) dépensera environ le même montant que l’année dernière. Un sur dix (9 %) déclare ne pas acheter de cadeaux pour les fêtes, 19 % n’ont pas encore réfléchi au montant qu’ils vont dépenser et 7 % s’attendent à dépenser plus. Les parents (46 %) sont beaucoup plus susceptibles de réduire leurs dépenses que ceux qui n’ont pas d’enfants (31 %). Les femmes (40 %) sont également plus susceptibles que les hommes (31 %) de dépenser moins en cadeaux cette année.

« Avec autant de Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts, ce n’est pas seulement la capacité à faire des cadeaux qui est touchée. Pour beaucoup, cela signifie la différence entre acheter des produits d’épicerie ou effectuer des paiements de loyer ou d’hypothèque. Cela a mis une pression énorme sur de nombreux organismes de bienfaisance qui font face à des dons en baisse et à une demande croissante de services essentiels », explique Mme Ricciardelli.

Le même sondage Ipsos indique également que si 22 % des Canadiens s’attendent à se tourner vers des organismes de bienfaisance pour des services essentiels au cours des six prochains mois, 20 % des Canadiens prévoient leur donner moins cette année que l’an dernier; 74 % de ces personnes qui prévoient donner moins indiquent que la hausse du coût de la vie est l’une des principales raisons. Seulement 13 % des Canadiens prévoient donner plus que l’an dernier. De plus, un sondage auprès des petits organismes de bienfaisance mené par CanaDon en août a révélé que 59 % ne sont pas en mesure de répondre à la demande.

Manières d’offrir des cadeaux de bienfaisance

Pour souligner comment les Canadiens peuvent faire un don de manière créative à l’occasion de Mardi je donne (le 29 novembre) et pendant les fêtes, CanaDon a lancé une campagne, « 12 manières de donner », pour les encourager à donner ce qu’ils peuvent pendant les fêtes pour soutenir leurs organismes de bienfaisance ou leurs causes préférées. Avec des options qui correspondent à toutes les bourses et à tous les styles de dons, les Canadiens peuvent faire une grande différence :



Offrez un cadeau de bienfaisance : un cadeau de bienfaisance est le moyen idéal d’avoir un impact et d’offrir un cadeau personnalisé en l’honneur de quelqu’un si vous connaissez une cause qui lui tient à cœur.



Offrez une carte électronique : si la cause ou l’organisme de bienfaisance préféré du destinataire est connu, envoyer une carte électronique

est un cadeau personnalisé parfait pour honorer quelqu’un proche ou loin de chez vous.



Partagez le cadeau d’un don : parmi les 47 % de Canadiens qui préféreraient un cadeau qui fait une différence, 23 % préféreraient une carte-cadeau de bienfaisance pour que le destinataire puisse choisir l’organisme de bienfaisance qui bénéficiera des fonds. Les acheteurs sélectionnent une valeur et un motif de carte et rédigent un message personnalisé avant d’imprimer ou d’envoyer la carte-cadeau à un être cher, peu importe où il vit. Moyen pratique de faire un don en toute simplicité, les acheteurs reçoivent instantanément un reçu fiscal qui correspond à la valeur de la carte-cadeau; les destinataires, quant à eux, peuvent choisir de faire don de la valeur de la carte-cadeau à un organisme de bienfaisance enregistré sur CanadaHelps.org. Parfaites pour les bas de Noël, les cartes-cadeaux de bienfaisance sont également un moyen pour les parents et les grands-parents d’initier les enfants aux dons caritatifs.



Les entreprises de toutes tailles peuvent elles aussi intensifier leur impact pour les fêtes en achetant des cartes-cadeaux de bienfaisance en grande quantité : ces cartes constituent alors un cadeau personnalisé parfait que les entreprises peuvent offrir à leurs clients ou employés, ou qu’elles peuvent utiliser pour faire progresser leur stratégie de responsabilité sociale et engager leur équipe.



« Après les deux jours de magasinage les plus achalandés de l’année — Vendredi fou et Cyberlundi — c’est Mardi je donne : une journée où les gens du monde entier célèbrent la générosité et s’engagent à donner, a déclaré Marc Saltzman, expert canadien en technologie et ambassadeur de CanaDon. Mardi je donne est la journée idéale pour soutenir votre organisme de bienfaisance ou votre cause préférée, et CanaDon permet aux Canadiens d’utiliser facilement la technologie pour soutenir l’un des 86 000 organismes de bienfaisance du Canada, que ce soit par le biais d’une carte-cadeau de bienfaisance, d’une carte électronique, d’un don mensuel, ou d’une collecte de fonds. »

Remarque pour les médias :

Vous pouvez télécharger les données de l’enquête source, un résumé analytique et des graphiques ici .