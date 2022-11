CryptoDATA Tech devient l'actionnaire majoritaire et stratégique de RNF MotoGP Team

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BUCAREST, Roumanie, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CryptoDATA Tech, pionnier des technologies appliquées à la blockchain et développeur de solutions de cybersécurité matérielle et logicielle, a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'une participation majoritaire dans RNF Racing Ltd. Cet investissement stratégique marque une étape significative et met en avant le début d'une nouvelle ère pour la team RNF MotoGP (comptant 15 mois d'existence) et la holding roumaine.

Après avoir annoncé le partenariat avec la société de cybersécurité Official Premium pour les trois dernières courses de la saison, CryptoDATA est devenu un partenaire qui partage la même passion, les mêmes valeurs et reconnaît la valeur potentielle d'une team MotoGP sur le long terme.

Avec CryptoDATA comme actionnaire majoritaire, la vision et la stratégie consistent à aller au-delà de la course et à étendre l'activité et les services aux sports mécaniques, principalement en MotoGP, mais aussi à prendre en charge les aspects commerciaux et de marque de la team. RNF MotoGP Team continuera à participer en tant qu'équipe indépendante dans la catégorie reine du Championnat du Monde FIM MotoGP. Le directeur de l'équipe, Razlan Razali, reste aux commandes et se concentre sur l'aspect sportif et technique de la team.

À l'occasion de la dernière course de la saison et pour marquer le début de cette étape historique, RNF MotoGP Team et CryptoDATA dévoileront un design spécial le jour de la course au Grand Prix de Valence.

Razlan Razali, fondateur et Team Principal, RNF Racing Ltd,

a précisé « Ce jour marque une étape historique pour l'équipe. J'aimerais remercier CryptoDATA de nous avoir fait confiance, à moi et à l'équipe, pour l'avenir. »

« En peu de temps, les discussions se sont transformées en un engagement à long terme. Nous avons étendu notre partenariat et comme je l'ai dit précédemment, c'est une collaboration fantastique. L'union des deux entreprises permettra non seulement à l'équipe d'être performante en course, mais également de développer les aspects commerciaux de l'équipe et c'est là que les deux parties unissent leurs forces pour partager leur expertise et leur expérience. Mon objectif principal est de veiller à ce que la team se batte pour le championnat tandis que l'équipe de CryptoDATA composée de jeunes talents intelligents, innovants et ambitieux développera des stratégies pour renforcer notre position hors des sentiers battus. »

« Forts de l'expérience de nos précédents succès et grâce à la même équipe soudée et passionnée de notre écurie MotoGP et à notre solide groupe de pilotes, nous sommes prêts pour un retour dans la compétition avec CryptoDATA pour la prochaine saison. »

Ovidiu TOMA, Directeur général et fondateur de CryptoDATA Tech,

a ajouté : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat et de devenir l'actionnaire majoritaire de RNF MotoGP Team. Le championnat du monde MotoGP est une vitrine exclusive et internationale, un univers particulier où la grille de départ s'apparente à une scène pour les héros dans laquelle CryptoDATA a trouvé sa place en partageant ses valeurs et ses objectifs. Nous sommes devenus la première entreprise roumaine à sponsoriser un Grand Prix Moto sur la piste Red Bull cette année, et nous sommes maintenant plus enthousiastes et motivés que jamais à l'idée de devenir l'actionnaire majoritaire de RNF Team. Cela représente non seulement une étape historique pour CryptoDATA, mais également un nouveau départ et une motivation de taille.

« Nous envisageons l'année 2023 avec optimisme et confiance, car des cadres à la solide formation, sérieux et expérimentés dirigent notre team. Nous ferons tout notre possible pour aider la team à atteindre ses objectifs et à performer au maximum de son potentiel en MotoGP. »

Bogdan Mărunţiş, Responsable de stratégie globale et fondateur de CryptoDATA Tech,

ajoute pour sa part « Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec la team RNF, et nous sommes convaincus que nous pouvons aider l'équipe à définir des objectifs stratégiques pour la saison à venir ainsi que des objectifs de performance à long terme, non seulement sur le circuit, mais aussi hors circuit. Nous voulons amorcer la transformation de l'équipe en une entreprise prospère qui offrira des expériences uniques à nos fans et partenaires tout en promouvant les valeurs de notre marque dans la meilleure série de courses mondiales. »

« En tant que représentants de CryptoDATA, nous serons en charge de la gestion stratégique de l'entreprise et nous travaillerons à assurer la stabilité et à renforcer davantage la position de la team dans l'univers du MotoGP et dans le monde de l'entreprise. »

Carmelo Ezpeleta, Directeur général de Dorna Sports S.L,

a declaré « L'accord que Razlan Razali a conclu avec CryptoDATA lui permet de maintenir la viabilité et la présence de son projet en MotoGP. Nous sommes ravis de voir un nouveau sponsor soutenir une team, en particulier celle que Dorna a proposée au championnat. Nous étions heureux de la relation avec CryptoDATA lors du Grand Prix d'Autriche, l'entreprise a le projet de se développer et apporte l'idée de mettre des actions communes en place avec Aprilia pour l'année prochaine, ce qui est un atout de stabilité nécessaire en MotoGP, c'est un accueil très chaleureux pour CryptoDATA dans cet univers. Le fait que les entreprises ne limitent pas leur participation au seul domaine du sponsoring mais à une équipe entière montre le rôle important que jouent le sport mécanique et le MotoGP en particulier. Nous savons que Razlan avait de nombreuses demandes, et nous pensons qu'il a choisi la meilleure option pour l'avenir et pour consolider sa structure. »

À propos de RNF MotoGP Team

Un nouveau départ, une collaboration qui va au-delà de la course. La team RNF MotoGP fera ses débuts dans la catégorie reine du Championnat du Monde FIM MotoGP en 2023 en tant que toute première équipe satellite pour Aprilia. Le pilote MotoGP portugais Miguel Oliveira, quintuple vainqueur de l'épreuve, sera associé au jeune espoir espagnol Raul Fernandez, vice-champion du monde Moto2 en 2021.

L'arrivée de CryptoDATA dans la team RNF MotoGP est synonyme de durabilité sur la piste et en dehors, car cela met l'accent sur le développement et l'amélioration des performances pour la saison à venir. L'équipe collaborera à deux missions, CryptoDATA en tant que fer de lance de l'aspect commercial tandis que la team RNF MotoGP se concentrera sur le sport lui-même.

Notre passion commune pour la performances, les innovations et la technologie apportera une valeur nouvelle et unique au monde du sport mécanique.

À propos de CryptoDATA Tech

CryptoDATA Tech est un ambassadeur mondial de la promotion de l'importance de la sécurité des données et de la confidentialité numérique dans le monde. L'entreprise est pionnière dans le développement de services et de produits basés sur la technologie blockchain qui permet une communication privée et sécurisée, répondant aux exigences de ses collaborateurs ainsi que des utilisateurs de la technologie dans le monde entier. Wispr, l'un des principaux produits développé par l'entreprise, est une application de messagerie en ligne qui permet aux fans de sport mécanique d'échanger des messages sans contraintes, partout dans le monde, alimentant ainsi la passion et la détermination de la communauté du sport mécanique.

Coordonnées de contacts :

Cosmin Bidileci

E-mail : cosmin.bidileci@cryptodata.com

Téléphone : +40750803241

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2edbe83b-3def-4c0b-9b14-5bc24d38858e