CryptoDATA Tech 成為 RNF MotoGP 車隊的大股東和策略股東

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羅馬尼亞布加勒斯特, Nov. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 區塊鏈應用技術先驅和軟、硬件網絡安全解決方案開發商 CryptoDATA Tech 欣然宣布透過收購獲得 RNF Racing Ltd 公司的多數股權。RNF MotoGP 車隊已成立 15 個月，對於車隊和這家羅馬尼亞控股公司而言，該項策略投資標誌著雙方發展的重要里程碑，並開啟了一個新時代。

此前，CryptoDATA 這家網絡安全公司曾宣布成為車隊本賽季最後三場比賽的官方高級合作夥伴；現在則成為充分了解 MotoGP 車隊長期潛在價值的合作夥伴，雙方擁有相同的熱情和價值觀。

CryptoDATA 作為大股東，其願景和策略是超越賽事本身，將業務和服務擴展到主要透過世界電單車錦標賽（以下簡稱 MotoGP）開展的賽車運動，並在車隊的商務和品牌方面發揮作用。RNF MotoGP 車隊將繼續作為獨立車隊參加 FIM MotoGP 世界錦標賽的頂級賽事，車隊負責人 Razlan Razali 將繼續掌舵，專注於車隊的運動和技術方面。

結合本賽季的最後一場比賽並慶祝這一歷史里程碑開啟的新時代，RNF MotoGP 車隊和 CryptoDATA 將在華倫西亞大獎賽 (Valencia Grand Prix) 的比賽日隆重呈獻別出心裁的製服設計。

RNF Racing Ltd 創始人兼車隊負責人 Razlan Razali 表示：

「今天是車隊的歷史里程碑。我要感謝 CryptoDATA 對我和車隊美好前程的信任。」

「在很短時間內，我們的合作已經從口頭討論變為長期的承諾。我們擴展了合作夥伴關係，正如我之前所說，這次合作前景輝煌。兩家公司攜手共進，必將推動車隊穩步向前，未來不僅在比賽中表現出色，而且還將帶動車隊在商務方面發展，而這正是雙方共同分享專業知識和經驗的重要領域。我主要專注於確保車隊為奪冠而戰，而 CryptoDATA 團隊將制定策略來提升我們在賽事之外的地位。該團隊由年輕、聰明、具有創新意識和雄心壯志的人員組成。」

「我們之前擁有成功經驗，MotoGP 車庫檢修團隊實力同樣強勁且充滿激情，車手陣容鼎盛，我們已準備好在下個賽季與 CryptoDATA 一同強勢回歸。」

CryptoDATA Tech 行政總裁兼創始人 Ovidiu TOMA 表示：

「我們很高興擴大彼此的合作夥伴關係，並成為 RNF MotoGP 車隊的大股東。MotoGP 世界錦標賽是國際的頂級展示平台和獨特場合，其賽道成為各路英雄展示實力的『舞台』，CryptoDATA 透過分享其價值觀和目標找到了自己的立足點。今年，我們成為第一家在 Red Bull 賽道上冠名贊助 Moto 大獎賽的羅馬尼亞公司，我們現在比以往任何時候都更加興奮和積極，樂於成為 RNF 車隊的大股東。這不僅是 CryptoDATA 的歷史里程碑，亦是一個新起點，激勵人心。

我們的團隊由訓練有素、認真且經驗豐富的負責人帶領，所以我們對 2023 年滿懷樂觀和信心。我們將盡最大努力支持車隊實現他們的目標，讓他們在 MotoGP 中發揮最大潛力。」

CryptoDATA Tech 的全球策略負責人兼創始人 Bogdan Mărunţiş 表示：

「我們很高興宣布與 RNF 車隊建立合作夥伴關係，相信我們可以幫助車隊設定即將到來的下一賽季策略目標，以及賽事內外的長期績效目標。我們希望開始協助車隊轉型為一家成功的企業，為車迷和合作夥伴提供獨特的體驗，同時在全球一系列頂級賽事中推廣我們的品牌價值。」

「作為 CryptoDATA 的代表，我們將負責商業策略管理，致力於穩定發展，進一步提升車隊在 MotoGP 賽事和商業世界中的地位。」

Dorna Sports S.L 行政總裁 Carmelo Ezpeleta表示：

「Razlan Razali 透過與 CryptoDATA 達成的協議，得以在 MotoGP 中繼續實施其計劃。我們很高興看到新的贊助商支援車隊，尤其是這支由 Dorna 協助奪冠的車隊。我們對於在奧地利大獎賽 (Austrian Grand Prix) 中與 CryptoDATA 達成的合作關係感到滿意，他們有發展的想法，並屬意在明年與 Aprilia 公司攜手合作，而這正是 MotoGP 所需的穩定性。我們熱烈歡迎 CryptoDATA 成為 MotoGP 的合作夥伴。他們的參與不限於贊助活動，而且還融入整個車隊的營運，這一事實表明了賽車運動，尤其是 MotoGP 的重要性。我們知道 Razlan 提出了很多要求，相信他選擇了有利於未來發展的最佳方案，同時鞏固了車隊自身的架構。」

關於 RNF MotoGP 車隊

開啟新里程：超越賽事本身的合作。RNF MotoGP 車隊將亮相 2023 年 FIM MotoGP 世界錦標賽的頂級賽事，成為 Aprilia 有史以來的第一支衛星車隊。其陣容包括曾獲 5 次比賽冠軍的葡萄牙 MotoGP 車手 Miguel Oliveira，以及曾獲 2021 年 Moto2 世界賽亞軍的西班牙年輕新秀 Raul Fernandez。

CryptoDATA 的加入有助於 RNF MotoGP 車隊在賽事內外實現可持續發展，為即將到來的下一賽季長足進步和績效提升奠定了基礎。雙方將會分工合作承擔兩項使命：CryptoDATA 負責商業方面，而 RNF MotoGP 車隊則專注於賽車運動本身。

我們對績效、創新和技術的共同熱情將為賽車運動世界帶來全新而獨特的價值。

關於 CryptoDATA Tech

CryptoDATA Tech 是在世界各地推廣資料安全和數碼私隱重要性的全球代表性企業。公司率先開發基於區塊鏈技術的服務和產品，以實現私密和安全的通訊方式，滿足其合作者以及全球技術用戶的需求。Wispr 是其主要產品之一，這是一款網上通訊應用程式，可讓賽車愛好者在世界各處隨時隨地互通訊息，從而激發賽車運動社群的熱情並讓大家堅定決心。

聯絡方式：

Cosmin Bidileci

電郵：cosmin.bidileci@cryptodata.com

電話：+40750803241

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2edbe83b-3def-4c0b-9b14-5bc24d38858e