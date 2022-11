TELUS publie son quatrième rapport sur la réconciliation et la connectivité des collectivités autochtones

English French

TELUS compte désormais 84 000 personnes connectées à son réseau ultra rapide PureFibre dans 240 collectivités autochtones

TELUS est la première entreprise de technologie au Canada à lancer un plan d’action public pour la réconciliation avec les Autochtones.

VANCOUVER, territoires Xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish), et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh), 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a publié la quatrième édition annuelle de son rapport sur la réconciliation et la connectivité des collectivités autochtones. Ce rapport présente en détail la façon dont l’entreprise intègre la réconciliation dans ses activités et présente des exemples inspirants de connectivité et de technologie moderne qui permettent de transformer les entreprises et les collectivités autochtones. L’an dernier, TELUS a été la première entreprise de technologie au Canada à lancer un plan d’action public pour la réconciliation avec les Autochtones. Elle demeure aujourd’hui déterminée à faire de son engagement la pierre angulaire de ses actions en 2023 et pour la suite.

« Fournir une connexion aux collectivités autochtones représente bien plus que construire des tours de téléphonie cellulaire et poser des câbles de fibre optique. Il s’agit aussi de développer des relations solides fondées sur l’ouverture, la confiance et la réciprocité, et exploiter les possibilités illimitées qu’offrent nos réseaux de pointe pour améliorer la santé, l’éducation, l’économie et la culture », a déclaré Tony Geheran, vice-président à la direction et chef de l’exploitation. « Les solutions déployées par des Autochtones et ayant des incidences durables, comme celles mises en évidence dans ce rapport, sont essentielles à nos efforts de réconciliation à TELUS, et nous sommes privilégiés de collaborer avec les dirigeants, les organisations et les gouvernements autochtones pendant que nous travaillons à un avenir où toutes les collectivités autochtones sont connectées. »

Le plan d’action de TELUS pour la réconciliation avec les peuples autochtones repose sur quatre piliers assortis d’objectifs et d’échéances mesurables. Les principaux jalons pour 2022 sont les suivants :

Connectivité : En partenariat avec les gouvernements des Premières Nations, TELUS a connecté 12 terres autochtones supplémentaires à Internet à large bande en 2022. Désormais, plus de 83 % des foyers, des petites entreprises et des conseils de bande se trouvant en terre autochtone peuvent accéder à Internet haute vitesse et utiliser des outils numériques.

Retombées sociales : Le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS a accordé des subventions d'un montant de 100 000 $ à cinq organisations dirigées par des Autochtones axées sur la santé mentale et le mieux-être, la revitalisation linguistique et culturelle, l'accès à l'éducation et le développement communautaire. Une somme supplémentaire de 100 000 $ sera allouée à d'autres projets d'ici la fin de l'année 2022.

Sensibilité culturelle et relations : En partenariat avec le Musée canadien pour les droits de la personne et l'artiste autochtone Carey Newman (Hayalthkin'geme), TELUS s'est engagée à verser un million de dollars pour lancer la version numérique de la Couverture des témoins , qui vise à diffuser plus largement les voix autochtones et les récits des survivants des pensionnats.

Réconciliation économique : Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur a investi six millions de dollars dans des entreprises à but lucratif appartenant à des Autochtones.

« Les partenariats entre les fournisseurs de réseau et le gouvernement sont essentiels à tous les niveaux pour éliminer les obstacles auxquels font face les collectivités autochtones en matière de connexion numérique et pour nous permettre d’exploiter notre plein potentiel économique », explique le chef Joe Alphonse, président du conseil tribal de la nation Tŝilhqot’in et chef du gouvernement Tl’etinqox. « Notre nation continue de s’associer à TELUS pour obtenir des fonds du gouvernement fédéral afin que notre peuple et nos visiteurs puissent rester en sécurité et connectés. »

Afin de s’assurer que les modes d’apprentissage autochtones soient représentés dans le plan d’action de réconciliation de TELUS, cette dernière a mis en place un comité consultatif autochtone composé de dirigeants, d’experts en la matière et d’aînés autochtones. Ce comité a le mandat de fournir en permanence des conseils sur la mise en œuvre des engagements et des objectifs de l’entreprise. Le comité consultatif autochtone est dirigé par Luc Lainé de la nation huronne-wendat, Shani Gwin de la nation métisse de l’Alberta, Carol Anne Hilton de la nation Hesquiaht et la Dre Kim van der Woerd de la Première Nation ‘Namgis. En plus de ces membres, le comité ajoutera jusqu’à six nouveaux membres en 2023.

« Notre équipe offre ses expériences autochtones, ses connaissances et sa compréhension pour développer des approches respectueuses, honnêtes et bienveillantes, dit Shani Gwin, fondatrice et associée directrice de pipikwan pêhtâkwan. Je me présente à ce comité consultatif de la même manière, soit en étant prête à écouter, à comprendre, à formuler des recommandations réfléchies et à veiller à ce que les modes de connaissance et d’action autochtones ne soient pas oubliés en cours de processus. »

L’an dernier, TELUS a porté secours aux collectivités autochtones touchées par les incendies, les inondations et les coulées de boue en Colombie-Britannique. Son équipe réseau a travaillé jour et nuit pour maintenir et réparer le service afin que les clients restent connectés. De plus, elle a fait don de centaines d’appareils mobiles et a livré plus de 3 923 kg de nourriture et de biens essentiels, y compris de l’équipement de protection individuelle. Le tout a été acheminé aux résidents dans le besoin par bateau, par voiture et par hélicoptère.

« Chawathil qas te TELUS Lexw síyó:les, dans notre langue Halq'eméylem, signifie que Chawathil et TELUS ne font qu’un, a déclaré Chetlámetleqw (Norman Florence), chef de la Première Nation Chawathil. TELUS a demandé ce dont nous avions besoin et nous a fourni les ressources nécessaires pour soutenir nos membres et les personnes que nous avons accueillies après qu’elles ont été déplacées. Nous sommes reconnaissants à TELUS d’avoir agi rapidement et d’avoir adopté une approche judicieuse en accordant la priorité aux besoins des membres de notre collectivité. Létsemōt, "un cœur, un esprit", vient effectivement à l’esprit sur la gratitude et les efforts fournis à notre Nation. »

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS en faveur de la réconciliation et pour lire le Rapport 2022 sur la réconciliation et la connectivité des communautés autochtones , visitez telus.com/reconciliation .

