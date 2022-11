FRDJ et ses partenaires célèbrent l’approbation du teplizumab

English French

TORONTO, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FRDJ, le principal organisme mondial de recherche et de défense d’intérêts pour le diabète de type 1 (DT1), applaudit la décision par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’approuver le teplizumab de Provention Bio. Le teplizumab est la première thérapie disponible pour retarder l’apparition du DT1 clinique chez les personnes à risque de développer la maladie.



« La décision prise aujourd'hui par la FDA américaine est la première thérapie modificatrice de la maladie à être approuvée pour le DT1 dans n'importe quel pays », déclare la Dre Sarah Linklater, conseillère scientifique en chef pour FRDJ Canada. « Le teplizumab peut changer le cours et ralentir le développement du DT1. Il s’agit d’une grande victoire pour la communauté des personnes atteintes de DT1 et c’est le dernier exemple de la façon dont la recherche et la défense d’intérêts de FRDJ contribuent à améliorer la vie des personnes et des familles touchées par la maladie. Nous continuerons à donner la priorité à la recherche sur le dépistage et la prévention du risque de DT1. Nous sommes très fiers du rôle joué par FRDJ pour mettre ce traitement à la disposition de la communauté des personnes atteintes du DT1, et nous avons hâte de travailler pour que le teplizumab soit maintenant accessible à ceux et celles qui en ont besoin au Canada.

« Nombreux sont ceux qui ont joué un rôle dans cet accomplissement, et FRDJ exprime sa plus profonde gratitude à toutes les personnes impliquées - plusieurs chercheurs brillants, dont Jeffrey Bluestone, Ph.D., Lucienne Chatenoud, M.D., Ph.D. et Kevan Herold, M.D., les National Institutes of Health (NIH), les participants aux essais cliniques et Provention Bio pour avoir fait de cette journée une réalité. »

En retardant l'apparition du DT1, le teplizumab permettra aux personnes à haut risque de développer la maladie de retarder le fardeau de la maladie et de réduire les risques de maladies oculaires, rénales, nerveuses et cardiaques - des complications fréquemment associées au DT1. L’approbation du teplizumab peut signifier des années supplémentaires sans avoir le fardeau de la surveillance de la glycémie et de l'administration d'insuline. Cela donne également aux familles le temps de se préparer à un futur diagnostic.

« Novembre est le Mois national de sensibilisation au diabète, alors le moment choisi pour cette approbation est incroyable », affirme Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « Le thème de FRDJ pour le mois est de partager les réalités de ce que vivre avec le DT1 signifie au quotidien – le temps perdu à gérer la glycémie, à se remettre d'un épisode hypoglycémique, les heures de sommeil perdues. En disposant maintenant d'un médicament qui peut retarder l'apparition de cette maladie, potentiellement de plusieurs années, les gens peuvent récupérer une partie de ce temps. »

Il y a sept ans, la Dre Cory Wirt avait inscrit sa fille Claire, qui présentait des biomarqueurs et était à risque de développer le DT1, à un essai clinique sur le teplizumab. Aujourd'hui, elle n'a pas encore atteint le stade clinique du DT1.

« En tant que mère, j'apprécie les 83 mois pendant lesquels je n’ai pas eu à vérifier le taux de glycémie plusieurs fois par jour, ni à m'inquiéter des baisses de glycémie dangereuses, ni à concilier l'indépendance de mon enfant/adolescent avec l'importance d'un contrôle médical strict », affirme la Dre Cory Wirt. « Sans compter le coût important des fournitures, des visites chez le médecin et du stress émotionnel. Nous ne savons pas combien de temps les effets du traitement vont durer, mais chaque jour sans insuline a été un cadeau! »

La décision d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans des décennies de soutien de la part de FRDJ, à commencer par le financement de la recherche de base dans les années 1980. L’implication de FRDJ a abouti à un investissement stratégique du Fonds DT1 de FRDJ en 2017 qui a permis à Provention Bio de se lancer dans le traitement du DT1 pour la première fois.

Actuellement, le teplizumab n'a été approuvé par la FDA que pour une utilisation aux États-Unis. Nous espérons qu'il sera examiné par Santé Canada dans un avenir proche pour être utilisé au Canada.

À propos de FRDJ Canada

FRDJ Canada est le plus important organisme de bienfaisance qui finance la recherche sur le diabète de type 1 (DT1) au Canada. Notre mission est d'accélérer les percées permettant de guérir, de prévenir et de traiter le DT1 et ses complications. Depuis sa fondation en 1974, FRDJ a investi plus de 80 millions de dollars canadiens dans le financement de la recherche. Nous sommes une organisation fondée sur un modèle de base où les gens connectent dans leurs communautés locales, collaborent au niveau régional pour plus d'efficacité et un impact plus large des collectes de fonds, et s'unissent sur la scène nationale pour mettre en commun leurs ressources, leur passion et leur énergie. Nous collaborons avec des institutions académiques, des gouvernements, des entreprises et des partenaires du secteur pour développer et fournir un pipeline de thérapies innovantes aux personnes vivant avec le DT1. Notre personnel et nos bénévoles à travers le Canada et nos cinq organismes affiliés internationaux se consacrent à la défense des intérêts, à l'engagement communautaire et à notre vision commune d'un monde sans DT1. Pour plus d'information, veuillez visiter frdj.ca.

À propos du diabète de type 1 (DT1)

Le DT1 est une maladie auto-immune qui fait que le pancréas ne produit que très peu d'insuline, voire pas du tout, ce qui entraîne des complications à long terme, notamment des hyperglycémies et des hypoglycémies, des lésions rénales, oculaires, nerveuses et cardiaques, voire la mort en l'absence de traitement. C'est l'un des problèmes de santé chroniques dont la croissance est la plus rapide. Beaucoup pensent que le DT1 n'est diagnostiqué que pendant l'enfance et au début de la puberté, mais les diagnostics à l'âge adulte sont en hausse et représentent près de 50 % de tous les diagnostics de DT1. L'apparition est soudaine et rien ne peut encore être fait pour la prévenir—elle n'est pas liée à l'alimentation ou au mode de vie. Bien que ses causes ne soient pas encore entièrement comprises, les scientifiques pensent que des facteurs génétiques et des déclencheurs environnementaux sont impliqués. Il n'existe actuellement aucune thérapie de guérison pour le DT1.

