CTG annonce des changements dans sa direction exécutive européenne

Rénald Wauthier, vice-président principal, quitte l'entreprise;

Bob Daelman est nommé pour diriger les opérations commerciales en Europe

BUFFALO, État de New York, et LUXEMBOURG, Luxembourg, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CTG (Nasdaq : CTG) (« Société »), un fournisseur de premier plan de solutions et services informatiques numériques qui stimulent la productivité et la rentabilité des clients en Amérique du Nord et en Europe occidentale, a annoncé aujourd'hui que M. Rénald Wauthier, vice-président principal de l'Europe, quitte son poste avec effet immédiat. La Société a nommé M. Bob Daelman, l'actuel vice-président pour la Belgique et le Royaume-Uni et directeur général pour la Belgique, en guise de successeur.

Sous la direction de M. Wauthier, CTG Europe a accompli de nombreuses réalisations notables, notamment :

La conclusion de trois acquisitions (Tech-IT, Soft Company et StarDus), ce qui a amélioré les capacités, a apporté des talents et a stimulé l'expansion de CTG en France

Le développement mesurable de l'activité luxembourgeoise de la Société, passant d'un petit groupe d'individus à l'équipe actuelle de plus de 650 professionnels

L'obtention des certifications Great Place to Work (Excellent lieu de travail) pour toutes les zones d'exploitation européennes et la reconnaissance convoitée Best Place to Work (Meilleur lieu de travail) en Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni en 2022



« Après une brillante carrière de 27 ans au sein de la Société, Rénald lègue à CTG Europe une position solide pour une croissance continue. J'ai été particulièrement heureux de travailler en étroite collaboration avec lui tout au long de sa carrière chez CTG », a déclaré Filip Gydé, président-directeur général de CTG. « Au nom de toute l'organisation, je remercie sincèrement Rénald pour ses nombreuses et précieuses contributions au fil des années et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses futures activités. »

Désignation d'un successeur

M. Bob Daelman succède à M. Wauthier et reprend le poste de vice-président principal des opérations européennes, avec effet immédiat. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans les solutions et services informatiques et technologiques, dont plus de 20 ans chez CTG à des fonctions de vente et de direction à chaque fois plus importantes.

« Bob a joué un rôle déterminant dans l'exécution de notre stratégie de croissance en Belgique et au Royaume-Uni », a déclaré M. Gydé. « Sa compréhension approfondie du marché des services et solutions informatiques, associée à une solide expérience des ventes, des opérations et du leadership, lui ont permis de s'imposer pour diriger la réalisation de nos objectifs européens de croissance et de rentabilité. »

En tant que vice-président principal, M. Daelman assume la responsabilité exécutive de la direction stratégique et opérationnelle des opérations européennes de CTG et poursuivra sa fonction de directeur général pour la Belgique. Il dirigera les opérations européennes de la Société afin de développer, de faire évoluer et de piloter la stratégie de commercialisation des solutions et services informatiques numériques de la Société. M. Daelman rejoint l'équipe de direction de la Société et rendra compte à Filip Gydé.

« Je m'associe à Filip pour remercier Rénald pour ses nombreuses années de service et de contribution, et je suis honoré de me voir confier ce rôle essentiel. Je me réjouis de libérer le potentiel de CTG dans le gain de nouveaux clients et l'approfondissement de ses relations avec les clients existants en jouant le rôle de partenaire essentiel dans leurs efforts visant à stimuler la productivité grâce à l'automatisation et la numérisation. Nous disposons d'une équipe exceptionnelle de professionnels en Europe occidentale qui mettent en œuvre nos plans visant à stimuler la croissance et apporter de la valeur à nos clients et actionnaires », a ajouté M. Daelman.

Des photos de M. Daelman et de M. Wauthier sont disponibles sur demande.

À propos de CTG

CTG est un fournisseur de premier plan de solutions et de services de transformation numérique qui accélèrent la dynamique des projets des clients et la réalisation des résultats informatiques et commerciaux souhaités. Nous avons acquis la réputation de partenaire plus rapide et plus fiable, axé sur les résultats et sur l'intégration de la technologie numérique dans tous les domaines de sa clientèle afin d'améliorer leurs opérations et d'accroître leur proposition de valeur. L'engagement de CTG dans le processus de transformation numérique stimule la prise de décision axée sur les données, les améliorations significatives des performances commerciales, les expériences client nouvelles et améliorées et l'innovation continue. CTG opère en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe occidentale et en Inde. La Société publie régulièrement des nouvelles et d'autres informations importantes à l'adresse www.ctg.com .

Déclaration de la sphère de sécurité (« Safe Harbor »)

Ce document contient certaines déclarations prospectives concernant les attentes actuelles de la Société quant à sa croissance future, les perspectives financières, la stratégie commerciale et les attentes en matière de performances pour 2022 et au-delà, ainsi que des déclarations relatives au contrôle des coûts, aux nouvelles opportunités commerciales, aux performances financières, à la demande du marché et à d'autres attributs de la Société, qui sont protégés en tant que déclarations prospectives en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. En règle générale, les termes « anticipe », « croit », « s'attend à », « planifie », « peut être », « sera », « pourrait » « susceptible de », « devrait », « cherche », « estime », « projeter », « prédire », « potentiel », « actuellement », « continuer », « a l'intention », « perspectives » « prévoit », « cibler » et d'autres mots similaires identifient des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de la Société, un examen des rapports du secteur, les conditions commerciales actuelles dans les domaines où la Société exerce ses activités, les commentaires des clients existants et potentiels, un examen de la législation actuelle et proposée, les réglementations gouvernementales pouvant affecter la Société et/ou ses clients, ainsi que d'autres événements et circonstances futurs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des perspectives, conseils, attentes et autres énoncés prospectifs en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, entre autres, toute réponse réglementaire, sociale et commerciale nouvelle ou continue à la pandémie de COVID-19, ou les effets potentiels de tout élément similaire sur les activités, les opérations, les employés, les entrepreneurs et les clients de la Société, et les effets potentiels de toute crise, pandémie ou épidémie de santé publique similaire à l'avenir, la disponibilité pour la Société de personnel qualifié, le risque de change, la concurrence nationale et étrangère pour les clients et les talents, le pouvoir de négociation accru des clients importants, la capacité de la Société à protéger les données confidentielles des clients, la perte partielle ou complète des recettes générées par la Société avec International Business Machines Corporation (IBM), la possibilité d'intégrer des entreprises lorsqu'elles sont acquises et de fidéliser leurs clients tout en atteignant les objectifs de réduction des coûts, l'incertitude quant à la mise en œuvre par les clients de projets de réduction des coûts, l'effet de la réforme et des initiatives en matière de santé, la combinaison du travail entre les solutions et services et les services technologiques non stratégiques, les risques associés à l'exploitation dans les juridictions étrangères, les renégociations, l'annulation, ou les infractions aux contrats avec les clients, fournisseurs, sous-traitants ou autres parties, les conditions macroéconomiques actuelles comme l'inflation, le changement dans l'évaluation des soldes des logiciels capitalisés, l'effet des lois actuelles et futures et de la réglementation gouvernementale, ainsi que leur abrogation ou modification, affectant l'industrie du recrutement, des solutions et des services informatiques, les impôts et les opérations de la Société en particulier, les conditions industrielles, économiques et politiques, y compris les fluctuations de la demande de services informatiques, la consolidation parmi les concurrents ou les clients de la Société, la nécessité de compléter ou de modifier nos services informatiques en réponse aux nouvelles offres de l'industrie ou à l'évolution des exigences des clients pour les produits et solutions informatiques, les actions des actionnaires militants et d'autres risques liés aux opérations nationales et étrangères, y compris l'incertitude et les interruptions d'activité résultant de changements politiques et d'actions aux États-Unis et à l'étranger, comme le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, et la volatilité du crédit, des marchés financiers et de l'économie à l'échelle mondiale, et d'autres facteurs qui impliquent des risques et incertitudes, y compris ceux répertoriés dans les rapports de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces déclarations prospectives doivent être lues conjointement aux divulgations de la Société énoncées dans le formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, y compris les incertitudes décrites dans les sections « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse par la Direction de la situation financière et des résultats d'exploitation », ainsi que dans d'autres rapports, y compris, sans s'y limiter, les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q, qui peuvent être déposés de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission et peuvent être obtenus par l'intermédiaire du système électronique de collecte et d'analyse de données de la Securities and Exchange Commission (« EDGAR ») à l'adresse www.sec.gov. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives contenues dans le présent communiqué.

