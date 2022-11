CTG kondigt wijzigingen aan in Europees leiderschap

Dutch French

Rénald Wauthier, senior vicepresident, verlaat organisatie;

Bob Daelman benoemd tot leidinggevende van de bedrijfsactiviteiten in Europa

BUFFALO, N.Y. en LUXEMBURG STAD, Luxemburg, Nov. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CTG (Nasdaq: CTG) ('Bedrijf'), een toonaangevende leverancier van digitale IT-oplossingen en -diensten die de productiviteit en winstgevendheid van klanten in Noord-Amerika en West-Europa stimuleren, heeft vandaag aangekondigd dat Rénald Wauthier, senior vicepresident van Europa, zijn functie met onmiddellijke ingang neerlegt. Het bedrijf heeft Bob Daelman, de huidige vicepresident van België en het Verenigd Koninkrijk en algemeen directeur van België, benoemd als zijn opvolger.

Onder leiding van de heer Wauthier heeft CTG Europe opmerkelijke prestaties geleverd, waaronder:

voltooiing van drie overnames (Tech-IT, Soft Company en StarDust), verbetering van de mogelijkheden, inzet van talent en het stimuleren van de uitbreiding van CTG naar Frankrijk.

meetbare groei van het Luxemburgse bedrijf dat begon met een kleine groep en momenteel meer dan 650 professionals in dienst heeft.

Great Place to Work-certificaten voor alle Europese operationele gebieden en de felbegeerde erkenning als Best Place to Work in België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk in 2022.



'Na een indrukwekkende carrière van 27 jaar bij het bedrijf laat Rénald CTG Europe achter in een sterke positie voor verdere groei. Het was mij een groot genoegen om nauw met hem samen te mogen werken tijdens zijn hele carrière bij CTG’, aldus Filip Gydé, voorzitter en CEO van CTG. ‘Namens de hele organisatie wil ik Rénald van harte bedanken voor zijn jarenlange waardevolle bijdragen en wens ik hem het allerbeste toe in de toekomst.'

Opvolger benoemd

Bob Daelman volgt de Wauthier op en wordt met onmiddellijke ingang senior vicepresident van de bedrijfsactiviteiten in Europa. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring met technologie en IT-oplossingen en -diensten, waarvan meer dan 20 jaar bij CTG in verkoop- en leidinggevende functies met steeds meer verantwoordelijkheden.

'Bob heeft een onmisbare rol gespeeld bij de uitvoering van onze groeistrategie in België en het Verenigd Koninkrijk', aldus Gydé. 'Zijn grondige kennis van de markt voor IT-diensten en -oplossingen, in combinatie met zijn uitgebreide ervaring op het gebied van verkoop, bedrijfsvoering en leiderschap, stelt hem in staat de verwezenlijking van onze Europese doelstellingen op het gebied van groei en winstgevendheid aan te sturen.'

Als senior vicepresident is Daelman verantwoordelijk voor de strategische en operationele leiding van de Europese activiteiten van CTG. Daarnaast zal hij zijn functie als algemeen directeur van België blijven uitoefenen. Hij zal de Europese activiteiten van het bedrijf aansturen, waarbij de nadruk ligt op de go-to-market-strategie voor digitale IT-oplossingen en -diensten van het bedrijf. Daelman treedt toe tot het executive team van leidinggevenden van het bedrijf en zal verslag uitbrengen aan Filip Gydé.

‘Samen met Filip dank ik Rénald voor zijn vele jaren werk en bijdragen en ben ik vereerd dat mij deze belangrijke functie wordt toevertrouwd. Ik ben enthousiast over het potentieel van CTG om nieuwe klanten te winnen en de relaties met bestaande klanten te verdiepen. CTG zal hierbij als partner fungeren en hen helpen hun productiviteit te verhogen door middel van automatisering en digitalisering. We beschikken over een uitzonderlijk team van professionals in West-Europa die onze plannen uitvoeren om zo de groei te stimuleren en waarde te leveren aan klanten en aandeelhouders', aldus Daelman.

Foto's van Daelman en Wauthier zijn beschikbaar op verzoek.

Over CTG

CTG is een toonaangevende leverancier van oplossingen en diensten voor digitale transformatie. Het bedrijf ondersteunt projecten van haar klanten en versnelt de verwezenlijking van hun gewenste IT- en bedrijfsresultaten. Wij hebben een reputatie opgebouwd als een snellere en meer betrouwbare, resultaatgerichte partner die zich richt op de integratie van digitale technologie in alle gebieden van zijn klanten om hun activiteiten te verbeteren en hun waardepropositie te vergroten. CTG's betrokkenheid bij het digitale transformatieproces zorgt voor verbeterde gegevensgestuurde besluitvorming, zinvolle verbeteringen van de bedrijfsprestaties, nieuwe en verbeterde klantervaringen en voortdurende innovatie. CTG heeft vestigingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, West-Europa en India. Het bedrijf plaatst regelmatig nieuws en andere belangrijke informatie op www.ctg.com.

Safe Harbor Statement

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen betreffende de huidige verwachtingen van het bedrijf inzake toekomstige groei, financiële vooruitzichten, bedrijfsstrategie en prestatieverwachtingen voor 2022 en later, evenals verklaringen met betrekking tot kostenbeheersing, nieuwe zakelijke kansen, financiële prestaties, marktvraag en andere kenmerken van het bedrijf. Deze zijn beschermd als toekomstgerichte verklaringen onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. In het algemeen duiden de woorden 'voorziet', 'gelooft', 'verwacht', 'plant', 'kan', 'zal', 'zou kunnen', 'zou moeten’, 'zoekt', 'schat', 'projecteert', 'voorspelt', 'potentieel', 'momenteel', 'voortzetten', 'is van plan', 'vooruitzicht', 'prognose', 'doel' en andere soortgelijke woorden op toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en veronderstellingen van het bedrijf, een evaluatie van sectorrapporten, de huidige zakelijke omstandigheden in de gebieden waar het bedrijf zaken doet, feedback van bestaande en potentiële nieuwe klanten, een evaluatie van huidige en voorgestelde wetgeving en overheidsvoorschriften die van invloed kunnen zijn op het bedrijf en/of haar klanten, en andere toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de vooruitzichten, verwachtingen en andere toekomstgerichte verklaringen als gevolg van een aantal factoren en risico's, waaronder nieuwe of voortdurende reacties op de coronapandemie op regelgevend, sociaal en zakelijk gebied, of de mogelijke gevolgen van soortgelijke situaties voor de activiteiten, werknemers, aannemers en klanten van het bedrijf, en de mogelijke gevolgen van een soortgelijke toekomstige volksgezondheidscrisis, pandemie of epidemie, de beschikbaarheid voor het bedrijf van gekwalificeerd personeel, valutarisico's, binnenlandse en buitenlandse concurrentie om klanten en talent, toegenomen onderhandelingsmacht van grote klanten, het vermogen van het bedrijf om vertrouwelijke klantgegevens te beschermen, het gedeeltelijke of volledige verlies van de inkomsten die het bedrijf genereert van International Business Machines Corporation (IBM), het vermogen om bedrijven te integreren wanneer ze worden overgenomen en om hun klanten te behouden bij het behalen van kostenbesparingsdoelstellingen, de onzekerheid van de implementatie door klanten van kostenbesparingsprojecten, de gevolgen van hervormingen en initiatieven binnen de gezondheidszorgsector, de combinatie van werk tussen oplossingen en diensten en niet-strategische technologiediensten, risico's verbonden aan het werken in buitenlandse jurisdicties, vernieuwde onderhandelingen, nietigverklaring of schending van contracten met klanten, verkopers, onderaannemers of andere partijen, huidige macro-economische omstandigheden zoals inflatie, de verandering in de waardering van geactiveerde softwarebalansen, de impact van huidige en toekomstige wetten en overheidsregulering, alsook de intrekking of wijziging ervan, die een invloed hebben op de IT-oplossingen en -diensten en de uitzendsector, belastingen en de activiteiten van het bedrijf in het bijzonder, industriële, economische en politieke omstandigheden, met inbegrip van schommelingen in de vraag naar IT-diensten, consolidatie bij de concurrenten of klanten van het bedrijf, de noodzaak om onze IT-diensten aan te vullen of te wijzigen in antwoord op nieuwe aanbiedingen in de sector of veranderingen in de behoeften van klanten aan IT-producten en -oplossingen, acties van activistische aandeelhouders, en andere risico's met binnenlandse en buitenlandse activiteiten, waaronder onzekerheid en bedrijfsonderbrekingen als gevolg van politieke veranderingen en acties in de VS en in het buitenland, zoals het huidige conflict tussen Rusland en de Oekraïne, en volatiliteit op de wereldwijde krediet- en financiële markten en economie, en andere factoren die risico en onzekerheid met zich meebrengen, waaronder die welke zijn opgesomd in de rapporten van het bedrijf die zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen moeten worden gelezen in samenhang met de verklaringen van het bedrijf in haar Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2021, met inbegrip van de onzekerheden die worden beschreven in de hoofdstukken 'Risicofactoren' en 'Bespreking en analyse van de financiële toestand en bedrijfsresultaten van het management’ en andere verslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q, die van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission kunnen worden ingediend en kunnen worden verkregen via het Electronic Data Gathering and Analysis Retrieval System ('EDGAR') van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om de in dit bericht opgenomen toekomstgerichte informatie te actualiseren.

Investeerdersrelaties:

John M. Laubacker, EVP, financieel directeur en penningmeester

+1 716 887 7368

Deborah Pawlowski, Kei Advisors LLC

dpawlowski@keiadvisors.com

+1 716 843 3908