Avancement des travaux d’échantillonnage, réception du permis d’usinage en vrac et clôture du placement privé annoncé le 1er novembre 2022

English French

VAL-D’OR, Québec, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse de faire une mise à jour concernant d’une part, les travaux de l’échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes sur le gîte Pershing-Manitou de la propriété Courville et d’autre part, le placement privé accréditif annoncé le 1er novembre 2022.



Échantillonnage en vrac et permis d’usinage

Concernant les travaux en cours sur le gite Pershing-Manitou, mentionnons que tout le matériel minéralisé de 5 000 tonnes a été extrait de la fosse et est présentement entreposé sur le site et prêt à être transporté à l’usine de Géant-Dormant. La Société et son partenaire dans le projet d’usinage (Mines Abcourt) ont reçu toutes les autorisations nécessaires de la part de Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) pour procéder au traitement du matériel au site Géant-Dormant. Les travaux de réhabilitation et de sécurisation du site Pershing-Manitou sont terminés et sont conformes aux réglementations exigées par notre plan de restauration soumis et accepté par le Ministère des Ressources Naturelles du Québec.

Placement Privé

La Société a procédé à la clôture du placement privé accréditif annoncé le 1er novembre 2022 d’un montant de 200 000 $, consistant en la vente de 5 714 286 unités accréditives de la Société (chacune, une « unité accréditive ») au prix de 0,035 $ par unité accréditive. Chaque unité accréditive se compose d'une action ordinaire de la Société devant être émise à titre d'« action accréditive » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (chacune, une « action accréditive ») et d'un-demi bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société au prix de 0,06 $ jusqu’au plus tard 24 mois après la date leur émission.

Une commission de 14 000 $ a été payée à Glores Securities inc. à titre d’intermédiaire dans le cadre du placement privé.

Le produit de la vente des actions accréditives sera utilisé pour engager des frais d'exploration au Canada sur des propriétés minières de la Société.

Les actions accréditives, les bons de souscription et les actions pouvant être émises sur exercice des bons de souscription ont une période de détention de quatre mois suivant leur émission.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président

Tél. : (819) 825-2301

Cell. : (819) 860-2621

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.