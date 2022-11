French English





Eurobio Scientific et Acobiom annoncent la signature d’un accord commercial pour la distribution exclusive d’un test diagnostique prédictif de réponse

à un traitement du cancer du pancréas

Test marqué CE destiné aux patients atteints d ’ adéno carcinome du canal pancréatique

Prédiction de réponse à une première ligne de chimiothérapie à base de gemcitabine

Développé et validé à partir d’échantillons et de données en vie réelle (real world data)





Paris & Montpellier, le 22 Novembre 2022 - 17h45

Eurobio Scientific (Euronext Growth Paris, FR0013240934, ALERS), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, et Acobiom, société française experte dans l’identification de biomarqueurs et le développement de diagnostics moléculaires pour la médecine de précision, annoncent la signature d’un contrat commercial exclusif pour la distribution, en France, Allemagne et au Royaume Uni, du GemciTest®, un test marqué CE pour le diagnostic prédictif de réponse à une chimiothérapie à base de gemcitabine dans le traitement du cancer du pancréas.

Un cancer difficile sans évaluation préalable de l’efficacité potentielle des traitements

Le cancer du pancréas est un cancer agressif. Selon le Centre Internationale de Recherche sur le Cancer (OMS, données Globocan), l’incidence de ce cancer a été d’environ 202.000 nouveaux cas en 2020 en Europe et Amérique du Nord, en augmentation de 2,5% par an en moyenne. En France, ce cancer a touché environ 15.000 patients en 2020 dont près de 45% seraient au stade métastatique. Le diagnostic est généralement réalisé par imagerie et par tests biologiques sur biopsie.

Le cancer du pancréas est particulièrement insidieux car c’est une maladie « silencieuse » qui ne provoque aucun symptôme dans ses premiers stades. Diagnostiqué souvent tardivement, ce cancer présente un mauvais pronostic. Peu de traitements sont par ailleurs disponibles : chirurgie et/ou chimiothérapie. Pour les patients présentant un cancer localement avancé ou métastatique au moment du diagnostic, la chimiothérapie demeure la seule option thérapeutique, qu’elle soit à base de gemcitabine ou de 5-FU seul ou en combinaison.

Le GemciTest®, diagnostic in-vitro développé par Acobiom, est un test PCR prédictif de réponse à une chimiothérapie à base de gemcitabine en première ligne de traitement. Ce diagnostic moléculaire marqué CE identifie les patients atteints d’un adénocarcinome du canal pancréatique (PDAC, une forme de cancer du pancréas) dont le profil transcriptomique n’est pas favorable à l’utilisation en première ligne d’une thérapie à base de gemcitabine (seule ou en combinaison). Ce test permettra ainsi d'orienter les patients vers une autre thérapie plus adaptée ou plus efficace, d'éviter des effets secondaires ou des toxicités inutiles, et donc de risquer une "perte de chance" pour ces patients.

Un nouveau test basé sur les technologies les plus récentes

Le GemciTest est issu de la plate-forme technologique d’Acobiom, qui associe, d'une part, des techniques génomiques et transcriptomiques (séquençage NGS, PCR en temps réel) et, d'autre part, des outils et programmes bioinformatiques, biostatistiques et d'intelligence artificielle (machine learning) pour le traitement et l'analyse des données.

Développé et validé à partir d’échantillons et de données de la vie réelle, ce diagnostic moléculaire est basé sur une combinaison brevetée de marqueurs ARN présents dans le sang. Ce test a été évalué dans une étude confirmatoire pour mesurer sa sensibilité à prédire la réponse des patients atteints d’un PDAC à une chimiothérapie à base de gemcitabine en première ligne de traitement.

Cette étude confirmatoire a démontré l’intérêt de l’utilisation du GemciTest® en clinique et révèle aussi le potentiel des combinaisons de marqueurs ARN dans le sang dans le développement de la médecine de précision et d’une thérapie personnalisée pour les patients atteints de cancer du pancréas.

« La signature de ce contrat commercial avec Eurobio Scientific est la reconnaissance de la qualité des développements réalisés par l’équipe d’Acobiom par un acteur-clé du diagnostic in-vitro en France », indique Didier Ritter, Président d’Acobiom. « C’est aussi une première étape pour notre société, car d’autres diagnostics prédictifs en médecine de précision sont actuellement en développement, notamment pour prédire la réponse aux chimiothérapies à base de 5-FU en première ligne de traitement dans le cancer du pancréas ».

Jean-Michel Carle, Président-Directeur Général d’Eurobio Scientific, ajoute : « L’importance d’un test prédictif de réponse dans le cadre d’une maladie aussi difficile que le cancer du pancréas, sera un atout majeur pour les médecins en permettant à leurs patients d’éviter des pertes de chances liées à des traitements inadaptés. La force des nouvelles technologies utilisées et la qualité du travail réalisé par Acobiom, démontrés par les résultats de leur tests cliniques en vie réelle, nous ont convaincu de la pertinence immédiate de ce nouveau test ».

A propos du GemciTest®

Le GemciTest® est un diagnostic moléculaire prédictif de réponse à une chimiothérapie à base de gemcitabine en première ligne de traitement. Ce test PCR marqué CE est destiné aux patients atteints d’un adénocarcinome du canal pancréatique (PDAC). Ce diagnostic in-vitro est issu de la plateforme technologique d’Acobiom, qui associe des techniques génomiques et transcriptomiques (séquençage NGS, PCR en temps réel) d'une part, et des outils et programmes bioinformatiques, biostatistiques et d'intelligence artificielle (machine learning) pour le traitement et l'analyse des données, d'autre part.

Développé et validé à partir d’échantillons et de données de la vie réelle (real world data), le GemciTest® est basé sur une combinaison brevetée de marqueurs ARN présents dans le sang, et a été évalué dans une étude confirmatoire. La validation clinique de ce test PCR a été réalisée sur 336 patients (moyenne 68,7 ans ; 37-88). Les patients présentant un bénéfice clinique (OS > 8,7 mois ; PFS ≥3,5 mois) identifié par GemciTest® (29,7%) avaient une PFS significativement plus longue (5,3 vs. 2,8 mois) et une OS (10,4 vs. 4,8 mois) plus longue. Les patients dont le GemciTest® était positif avaient une PFS (HR=0,53 (IC 95 % : 0,31-0,92) ; p=0,023) et une OS (HR=0,49 (IC 95 % : 0,29-0,85) ; p=0,0091) significativement plus longues.

A propos d’Eurobio Scientific

Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 250 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris.

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech

Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP

A propos d’Acobiom

Acobiom est une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte de marqueurs biologiques (biomarqueurs) et le développement de diagnostics moléculaires innovants pour des applications en médecine personnalisée ou médecine de précision. La médecine de précision a pour objectif de personnaliser les traitements en fonction de certains biomarqueurs afin d’obtenir une meilleure efficacité thérapeutique, de limiter les effets secondaires d’un traitement et d’assurer une meilleure qualité de vie du patient. Les diagnostics développés par ACOBIOM répondent à ces besoins et soutiennent les équipes médicales à choisir le traitement le plus efficace et le plus adapté au profil transcriptomique de chaque patient. Ces diagnostics sont développés à partir de biomarqueurs, identifiés en amont par l'équipe scientifique de la société, qui possède une expertise de plus de 20 ans dans l'étude de l'expression des gènes et une plate-forme technologique associant génomique, transcriptomique, bioinformatique, biostatistique (science de la donnée) et machine learning (intelligence artificielle). Fondée en 1999, Acobiom est située sur le Biopole Euromedicine à Montpellier (France), et membre des clusters santé régionaux.

Pour plus d’informations: www.acobiom.com

Contacts médias et investisseurs

Eurobio Scientific Calyptus

Jean-Michel Carle, Président-Directeur Général Mathieu Calleux / Maisie Mouret

Denis Fortier, Directeur Général Délégué Tel. +33 1 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net

Tel. +33 1 69 79 64 80

Acobiom

Philippe Outrebon

investor@acobiom.com

Pièce jointe