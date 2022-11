Rackspace Technology erhält fünf neue Microsoft Solutions Partner-Bezeichnungen für Daten & KI, Digitale & App-Innovation, Infrastruktur, moderne Arbeit und Sicherheit

SAN ANTONIO, Texas, Nov. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Rahmen des neu eingeführten Microsoft Cloud Partner-Programms fünf neue Microsoft Solutions Partner-Bezeichnungen erhalten hat. Die neuen Solution Partner-Bezeichnungen gelten für die Bereiche Daten & KI, Digitale & Anwendungsinnovation, Infrastruktur, moderne Arbeit und Sicherheit.

Rackspace Technology wurde von Microsoft als neuer Solution Partner für seine globalen Bereitstellungsfähigkeiten und die Integration strategischer Lösungen in die gesamte Microsoft-Suite ausgezeichnet und kann so Kunden bei ihrer Cloud-Transformation unterstützen.

„Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. Die neuen Partner-Bezeichnungen von Microsoft helfen Kunden, unsere Fähigkeiten in bestimmten Bereichen zu verstehen, um ihre Geschäftsergebnisse voranzutreiben“, so Garth Luke, Rackspace Technology Vice President, Public Cloud Sales & Alliances. „Dies spiegelt das Engagement von Rackspace Technology für Microsoft wider, indem wir unser Fachwissen über die Microsoft-Technologie und unseren Fokus auf die Bereitstellung der besten Lösungen für unsere Kunden unter Beweis stellen.“

Das Microsoft Cloud Partner-Programm öffnet die Tür zum gesamten Ökosystem von Ressourcen, Tools und Möglichkeiten, die den Erfolg in der Microsoft Cloud unterstützen. Rackspace Technology erhält eine solide Grundlage für die Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen, Zugang zu etablierten Vertriebskanälen, um mehr Kunden auf der ganzen Welt zu erreichen, und Zugang zu erstklassigen Tools und Ressourcen, um das Wachstum zu beschleunigen.

Sechs Solutions Partner-Bezeichnungen sind in der Microsoft Cloud verankert und auf Bereiche ausgerichtet, in denen Microsoft eine große Kundennachfrage sieht und seine Partner die größten Möglichkeiten haben, die Kundenanforderungen zu erfüllen.

Die Bezeichnung „Solutions Partner“ zeigt die technischen Fähigkeiten, die Erfahrung und die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreiche, auf die Microsoft Cloud ausgerichtete Kundenergebnisse zu liefern, und hilft, sich von Kunden zu unterscheiden.



Rackspace Technology hat die folgenden Bezeichnungen erhalten:

• Solutions Partner for Data & AI

• Solutions Partner for Digital & App Innovation

• Solutions Partner for Infrastructure

• Solutions Partner for Modern Work

• Solutions Partner for Security

„Mit der Erlangung der Solutions Partner-Bezeichnung zeigt Rackspace sein echtes Engagement, die technologischen Anforderungen der Kunden heute und in Zukunft zu erfüllen“, so Dan Rippey, Program Director für das Microsoft Cloud Partner-Programm. „Microsoft Solutions Partner haben Leistung, Qualifikation und Kundenerfolg in Lösungsbereichen, die auf die Microsoft Cloud ausgerichtet sind, nachgewiesen. Die Kompetenz und das Fachwissen von Rackspace Technology im Bereich der Microsoft-Technologie tragen entscheidend dazu bei, unseren gemeinsamen Kunden innovative Lösungen zu bieten.“

Klicken Sie hier , um mehr über die Zusammenarbeit zwischen Rackspace Technology und Microsoft zu erfahren.

