TFI International annonce le départ de Richard Guay du conseil d’administration

MONTRÉAL, 22 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui le départ à la retraite de Richard Guay, consultant et administrateur indépendant, qui siège depuis 18 ans au conseil d’administration de la société. M. Guay quittera la société le 31 décembre 2022.



« Depuis son arrivée à notre conseil d’administration en 2004, Richard a apporté une perspicacité et une passion remarquables à notre processus décisionnel, au cours d’une période de croissance phénoménale pour TFI International, qui a été couronnée par notre toute première journée des investisseurs plus tôt ce mois-ci, a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. Nous souhaitons à Richard tout ce qu’il y a de mieux pour les années à venir et nous lui sommes sincèrement reconnaissants de ses innombrables contributions au fil des ans. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

Pour obtenir plus de renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com