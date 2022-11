Quantexa, Decision Intelligence 솔루션 채택 및 도입 활성화 위한 글로벌 커뮤니티 사이트 론칭

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

런던, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 공공기관 및 민간기업용 Decision Intelligence (DI) 솔루션 분야 리더인 Quantexa는 새로운 온라인 글로벌 커뮤니티 사이트를 론칭했다고 발표했다. 이 사이트는 Quantexa 팀원, 고객사, 파트너사가 서로 협업하고 Quantexa의 Decision Intelligence Platform 및 솔루션에 대한 정보를 검색하며 관련 지식을 공유할 수 있는 허브 역할을 수행할 예정이다.

이번에 만들어지는 커뮤니티는 베스트 프랙티스 등의 주제별 협업과 기술적 논의를 진행할 수 있는 공간을 제공하게 된다. 다양한 그룹 포럼에서는 다음과 같은 내용에 액세스할 수 있다:

베스트 프랙티스에 대한 기술 가이드, 성공 스토리, 사용자 생성 콘텐츠

Quantexa의 주제별 전문가들이 맞춤형으로 구축한 트레이닝 및 인증 경로

솔루션 피드백 및 Quantexa에 직접 기능 추가 요구할 수 있는 기회 제공





Quantexa의 Chief Customer Officer인 Laura Hutton은 “우리는 고객사 및 파트너사의 ROI(투자수익률)를 극대화하는 데 지속적으로 중점을 두고 있으며, 이번에 론칭한 새로운 커뮤니티 사이트는 이 같은 노력을 뒷받침한다. 자사의 Decision Intelligence Platform을 업무에 활용하는 팀들을 대상으로 상호 소통 및 지속적으로 체계화된 학습 기회를 제공하고 협업할 수 있는 공간을 마련하게 되어 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.

다양한 기능, 프로그램, 콘텐츠를 독점 제공하는 Quantexa Community는 https://community.quantexa.com 에서 요청하면 액세스할 수 있다.

QUANTEXA 개요

Quantexa는 글로벌 데이터 및 분석 소프트웨어 회사로 기업들이 데이터의 효용성을 높여 신뢰성 있는 경영 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 Contextual Decision Intelligence를 고안했다. 빅데이터와 AI의 최신 발전을 활용하는 Quantexa의 플랫폼은 내부 및 외부 데이터에 대한 맥락적이고 연결된 뷰를 한 곳에서 제공함으로써 숨겨진 리스크와 새로운 기회를 발굴한다. 또한 데이터 관리, KYC(고객확인절차), 고객 인텔리전스, 금융 범죄, 리스크, 사기, 보안 등 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 주요 과제를 해결한다.

Quantexa Contextual Decision Intelligence Platform은 기존 접근 방식보다 90% 이상 증가한 정확도와 60배 빠른 애널리티컬 모델 분석을 통해 운영 성능을 향상시킨다. 2016년 설립된 Quantexa는 현재 전 세계에서 500명이상의 직원을 고용하고 있으며 수천명의 사용자가 수십억개의 거래 및 데이터 포인트로 작업하고 있다. 자사는 런던, 뉴욕, 보스턴, 워싱턴 D.C, 브뤼셀, 토론토, 싱가포르, 멜버른, 시드니에 사무소를 두고 있다. Quantexa에 대한 자세한 정보는 Quantexa 홈페이지와 LinkedIn에서 확인할 수 있다.