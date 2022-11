Quantexa Melancarkan Tapak Komuniti Global bagi Mempercepatkan Pengambilan dan Pengerahan Penyelesaian Kepintaran Keputusan

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDON, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, Quantexa, peneraju global dalam penyelesaian Kepintaran Keputusan (DI) untuk sekor swasta dan awam melancarkan tapak komuniti global dalam talian baharu. Tapak tersebut bakal menjadi hab bagi ahli pasukan, pelanggan dan rakan kongsi Quantexa untuk bekerjasama, mencari maklumat dan berkongsi pengetahuan tentang Platform Kepintaran Keputusan dan penyelesaian Quantexa.



Komuniti tersebut akan menyediakan tempat untuk bekerjasama dalam topik termasuk amalan terbaik dan perbincangan teknikal, termasuk forum kumpulan dengan akses kepada:

Panduan amalan terbaik teknikal, kisah kejayaan dan kandungan dijana pengguna.

Latihan disesuaikan dan laluan kelayakan yang dibina oleh pakar bidang Quantexa.

Peluang untuk memberikan maklum balas penyelesaian dan permintaan ciri terus kepada Quantexa.





Laura Hutton, Ketua Pegawai Pelanggan, Quantexa berkata, "Fokus kami tetap pada memaksimumkan ROI untuk pelanggan dan rakan kongsi kami dan tapak komuniti baharu kami menyokong usaha berterusan ini. Kami teruja untuk memberikan pasukan yang bekerjasama dengan Platform Perisikan Keputusan kami peluang untuk berinteraksi antara satu sama lain, peluang pembelajaran berstruktur yang berterusan dan tempat untuk bekerjasama.”

Akses Komuniti Quantexa boleh diminta di https://community.quantexa.com untuk mendapatkan ciri, program dan kandungan eksklusif.

PERIHAL QUANTEXA

Quantexa ialah syarikat perisian data dan analitis global yang merintis Kepintaran Keputusan Konteks yang memperkasa organisasi untuk membuat keputusan pengendalian dipercayai dengan menjadikan data bermakna. Menggunakan kemajuan terkini dalam data besar dan AI, platform Quantexa menyerlahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan memberikan pandangan konteks terhubung untuk data dalaman serta luaran di satu tempat. Ia menyelesaikan cabaran besar merentas pengurusan data, KYC, kepintaran pelanggan, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan di seluruh kitar hayat pelanggan.



Platform Kepintaran Keputusan Konteks Quantexa meningkatkan prestasi pengendalian dengan penyelesaian model analisis yang 90% lebih tepat dan 60 kali lebih pantas daripada pendekatan tradisional. Ditubuhkan pada 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 500 pekerja dan ribuan pengguna yang mengendalikan berbilion-bilion transaksi dan titik data di seluruh dunia. Syarikat tersebut mempunyai pejabat di London, New York, Boston, Washington DC, Brussels, Toronto, Singapura, Melbourne dan Sydney. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi Quantexa di sini atau ikuti kami di LinkedIn

Pertanyaan Media: