Quantexa เปิดตัวเว็บไซต์ชุมชนระดับโลกเพื่อเร่งการเริ่มใช้งานและปรับใช้โซลูชันการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ลอนดอน, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Quantexa ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพหรือ Decision Intelligence (DI) ซึ่งให้บริการแก่ภาคเอกชนและภาครัฐ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ระดับโลกแห่งใหม่ เว็บไซต์นี้ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกในทีมลูกค้าและพันธมิตรของ Quantexa เพื่อทำงานร่วมกัน ค้นหาข้อมูล และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและโซลูชันการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพของ Quantexa



ทางชุมชนจะจัดเตรียมสถานที่สำหรับการทำงานร่วมกันในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการอภิปรายทางเทคนิค รวมถึงฟอรัมกลุ่มที่สามารถเข้าถึง:

คู่มือการปฏิบัติที่ดีที่สุดทางเทคนิค เรื่องราวความสำเร็จ และเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

การฝึกอบรมที่จัดทำมาอย่างเหมาะสมกับตัวบุคคล และเส้นทางไปสู่การได้การรับรองที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Quantexa

โอกาสในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโซลูชันและคำขอในคุณลักษณะต่าง ๆ ได้โดยตรงกับทาง Quantexa





Laura Hutton ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Quantexa กล่าวว่า "จุดโฟกัสของเรายังคงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่ม ROI ให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราให้ได้มากที่สุด และเว็บไซต์ชุมชนใหม่ของเราก็ได้สนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องนี้ เราตื่นเต้นที่จะได้เปิดโอกาสให้ทีมงานที่ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และได้มีโอกาสทำงานร่วมกันอีกด้วย"

โดยสามารถขอการเข้าถึงชุมชน Quantexa เพื่อปลดล็อกคุณสมบัติพิเศษ โปรแกรม และเนื้อหาต่าง ๆ ได้ที่ community.quantexa.com

เกี่ยวกับ QUANTEXA

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับโลกที่บุกเบิก Contextual Decision Intelligence ที่ให้อำนาจองค์กรในการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ โดยการทำให้ข้อมูลมีความหมาย แพลตฟอร์มของ Quantexa สามารถค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และโอกาสใหม่ ๆ โดยการให้มุมมองที่เชื่อมต่อกันตามบริบทของข้อมูลทั้งภายในและภายนอกในที่เดียวโดยใช้ความก้าวหน้าล่าสุดในข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์นั้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในด้านความท้าทายสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล KYC การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้าแพลตฟอร์ม



Quantexa Contextual Decision Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ในปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 500 คน และมีผู้ใช้งานหลายพันคนที่ใช้งานธุรกรรมและจุดข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก บริษัทมีสำนักงานอยู่ในลอนดอน นิวยอร์ก บอสตัน วอชิงตัน ดี.ซี. บรัสเซลส์ โตรอนโต สิงคโปร์ เมลเบิร์น และซิดนีย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Quantexa ที่นี่ หรือ ติดตามเราบนลิงกต์อิน

สื่อมวลชนต้องการสอบถาม: